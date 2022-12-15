جامعة جنوب الوادي تطلق قافلة شاملة ضمن حياة كريمة في قنا

أطلقت جامعة جنوب الوادي، قافلة شاملة إلى قرية السليمات في مركز أبو تشت في محافظة قنا، ضمن مشاركتها في المبادرة الرئاسية حياة كريمة، تحت رعاية الدكتور يوسف غرباوي رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب.

قافلة الطبية

قال رئيس جامعة جنوب الوادي، إن القافلة الطبيةـ ناظرت 852 حالة مرضية في مختلف التخصصات الطبية، بواقع 135 حالة في تخصص أمراض الباطنة العامة، و15 رمد، و95 عظام، و97 أنف وأذن وحنجرة، و93 توليد وأمراض النساء، و159 أطفال، و89 جلدية و19 نفسية وعصبية، كما تم بحث حالة 15 من ذوي الاحتياجات الخاصة.

وبحسب بيان الجامعة، صاحبت القواقل الطبية، قافلة توعوية تمريضية حول كيفية الوقاية من الإنفلونزا الموسمية، وكيفية تناول الدواء بشكل صحيح، والتغذية السليمة للأطفال في مراحل النمو، وأثناء فترة المرض، كما شهدت قياس الضغط وسكر الدم للكشف المبكر عن الأمراض المزمنة.

وضمت القوافل، فريق للتوعية بمخاطر الإدمان وتوزيع منشورات صندوق مكافحة الإدمان، والتوعية بأضرار المخدرات على المجتمع والفرد، والمتغيرات السلوكية والنفسية والعقلية للمدمنين والأخطار المجتمعية الناتجة عن الإدمان.

قافلة توعوية لمركز تعليم الكبار

أضاف الدكتور أحمد كمال نصاري نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع، وتنمية البيئة أن القوافل شملت قافلة توعوية لمركز تعليم الكبار ومحو الأمية، لتوعية المواطنين بأهمية التعليم لمواكبة التطورات والمتغيرات المجتمعية في كل المجالات، للاستفادة من الخدمات التي تقدمها الدولة لتحقيق حياه كريمة للمواطنين، وتحفيزهم للالتحاق بفصول محو الأمية، بالإضافة إلى قافله محو الأمية الإلكترونية التابعة لكلية الحاسبات والمعلومات، للتعريف بأهمية التكنولوجيا الحديثةـ ومدى تأثيرها على الإنسان السلبيات والإيجابيات والاستخدام الأمثل للأجهزة الإلكترونية والإنترنت.