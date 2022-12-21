«حياة كريمة» تلتقي طلاب جامعة جنوب الوادي في ندوة عن العمل التطوعي

نظم مكتب حياة كريمة بمحافظة قنا بالتنسيق مع جامعة جنوب الوادي، ندوة تعزيز جهود العمل التطوعي لدى شباب الجامعات، وذلك في قاعة المؤتمرات الكبرى بجامعة جنوب الوادي، بحضور طلابي كبير تجاوز الـ1000 طالب.

حضر فعاليات الندوة، الدكتور بدوي شحات نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والعميد أحمد عصمت مدير مكتب حياة كريمة بقنا، وكل من محمد عادل، نجوى الهواري، محمود ياسين، سميحة عبدالرحيم، حسين أبوالمجد، سلام شورى منسقي مؤسسة حياة كريمة، وعدد من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة بالجامعة.

عرض فيلم وثائقي عن حياة كريمة

بدأت فعاليات الندوة بعرض فيلم وثائقي عن المبادرة الرئاسية حياة كريمة، أعقبه محاضرة نقاشية ألقتها الدكتورة نجوى الهواري منسق مؤسسة حياة كريمة تحدثت فيها عن المبادرة وأهدافها ومراحلها، كما أوضحت أيضا أهمية التطوع ودور الشباب في المؤسسة تعزيزا لمبدأ المشاركة والمسؤولية المجتمعية للشباب في بناء وتحقيق التنمية بمجتمعاتهم، واستعرضت أهم المبادرات التي تنفذها حياة كريمة للأهالي فى القرى الفقيرة والأكثر فقرا للوصول لجميع المستحقين من الأسر الأولى بالرعاية.

المشاركة في مبادرة حياة كريمة

واختتمت الندوة فعالياتها بالرد على تساؤلات الطلاب وتوجيه الدعوة لجميع طلاب الجامعة للمشاركة في أنشطة المبادرة الرئاسية حياة كريمة من خلال التطوع بالمؤسسة؛ الأمر الذي لاقى ترحيبا واسعا من الطلاب وتم ملء استمارات التطوع لعدد كبير جدا منهم.