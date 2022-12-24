تأجيل محاكمة المتهمين بقتل سائق «توك توك» في الشرقية لـ 28 ديسمبر

قضت محكمة جنايات الزقازيق، في جلستها قبل قليل، بتأجيل محاكمة المتهمين بقتل الشاب «مينا»، وإلقاء جثمانه في مصرف مائي بمركز ديرب نجم بالشرقية، إلى جلسة 28 ديسمبر الجاري.

بلاغ بالعثور على جثة في ترعة

وكانت الأحهزة الأمنية في محافظة الشرقية تلقت إخطارا من مأمور مركز شرطة ديرب نجم يفيد تلقي بلاغا بالعثور على جثة شاب طافية على مياه ترعة بدائرة المركز.

وانتقلت قوة من ضباط مباحث مركز شرطة ديرب نجم لإجراء التحقيقات والفحوصات اللازمة، وتبين أن الجثة لشاب يدعى «مينا أمير»، 19 سنة، طالب في كلية التجارة، ويعمل سائق «توك توك».

وكشفت الحقيقات أن منفذي جريمة قتل «مينا» استقلا معه دراجته النارية «توك توك»، بزعم أنهما يبحثان عن طفل تائه، وخلال رحلة البحث الوهمية قدم له أحدهما علبة عصير وفقد إدراكه بعد تناولها، فأسرع المتهمان بحمل الشاب داخل دراجته النارية وظلا يسيران بها حتى وصلا إلى مصرف مائي يتبع محافظة الشرقية، وتحديدًا في ديرب نجم ثم تخلصا منه، وقاما بسرقة «التوك توك» ولاذا بالفرار.

واعترف المتهمان بارتكاب جريمتين مماثلتين، وأنهما يستدرجان سائقي الدراجات النارية من أجل سرقتها، وشرح المتهمان تفاصيل قتل الطالب مينا أمير، وكيفية التخلص من جثمانه قبل سرقة دراجته النارية.

وأرشد المتهمان عن مكان الدراجة النارية الخاصة بالمجني عليه، وتحرر محضر بالواقعة.