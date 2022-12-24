«تراخيص المحال»: الموافقات الأمنية ليست أمرًا مستجدًا (فيديو)

قال الدكتور محمد الفيومي المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ المواطن ليس ملزما بالذهاب إلى مديرية الأمن أو قسم الشرطة أو مركز الشرطة للحصول على الموافقات الأمنية الخاصة بالمحال، لكن الجهة المنوط بالحصول عليها هي مركز التراخيص، ولكن المواطن هو من يجب أن يتقدم بطلبه لمركز التراخيص مرفقا بها المستندات.

مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية

وأضاف المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، المذاع على شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم الإعلاميين أحمد عبدالصمد وبسنت الحسيني: «مركز التراخيص يحصل على الموافقة خلال المدة القانونية لإصدار التراخيص، وهناك أقاويل كثيرة أثيرت بشأن هذا الأمر، ولكن صاحب الطلب يذهب إلى الحي أو مجلس المدينة وبصحبته المستندات، وخلال 60 يومًا يتم الرد، وإن لم يتم الرد فإن هذا الأمر يدل على الموافقة».

الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موجودة منذ عام 1954

وتابع المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة: «الموافقات الأمنية ليست أمرا مستجدا لكنها موجودة منذ عام 1954 عندما تم سن قانون تراخيص المحال العامة، هناك 35 نشاطًا فقط يجب أن تحصل على الموافقات الأمنية، وهذا العدد محدود لا يمثل نصف بالمائة من مجمل الأنشطة الموجودة في السوق المصري، مثل محال بيع الذهب ومحال بيع البيرة ومكاتب تأجير الشقق السكنية ومكاتب التخديم، ومحال بيع السلاح».