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«العليا للتراخيص» لقناة الحياة: قانون المحال العامة أتاح تراخيص المحال بالإخطار

كتب:

شريف سليمان
10:06 م | الأحد 11 ديسمبر 2022
قناة الحياة

قناة الحياة

قال الدكتور محمد عطية الفيومي الممثل الرسمي للجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إنّ إصدار السجل التجاري يستغرق دقائق وربما يمتد إلى 15 دقيقة أو نصف ساعة.

إصدار الترخيص خلال 90 يوما من تقديم الطلب 

وأضاف الفيومي، خلال حواره مع الإعلامية لبنى عسل، مقدمة برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «إصدار التراخيص وفقا لقانون المحال العامة الجديد يكون خلال 90 يوما من تاريخ التقديم على طلب الحصول على الترخيص، إذ يجري تقديم الطلب مرفقا به الأوراق المطلوبة».

وتابع: «لدينا 65 نشاطا يمكن ترخيصها عن طريق الإخطار لأول مرة طبقا لقانون المحال العامة، بحيث يمكن مزاولة النشاط قبل الحصول على الترخيص، ولكن بعد التقدم بطلب الحصول عليه، وعند البدء في مزاولة النشاط يجب الإخطار، مثل محلات بيع المواد الغذائية والتموينية والخضروات والفواكه والدقيق والعطارة والحبوب والبن والمشروبات الغازية ومحال بيع الملابس والأحذية والأجهزة الكهربائية والهواتف المحمولة والكمبيوتر».

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بقلم شريف سليمان