شروط تراخيص المحال العامة في القانون الجديد.. اعرف التفاصيل

نشرت الجريدة الرسمية شروط قانون تراخيص المحال العامة الجديد، وفق القانون 154 لسنة 2019 والذي يختص بإصدار قانون المحال العامة والتي تتضمن إجراءات التراخيص، حيث تنص المادة 9 أن يقدم صاحب المحل طلب الترخيص إلى المركز المختص على النموذج المعد لذلك مرفقا به المستندات والرسومات المنصوص عليها.

وفي هذا الصدد، نعرض في التقرير التالي، شروط قانون تراخيص المحال العامة الجديد، وفق القانون 154 لسنة 2019، والتي جاءت على النحو التالي:

شروط قانون تراخيص المحال العامة الجديد

تتباين شروط قانون تراخيص المحال حسب نوع النشاط، ويمكن تضمن الاشتراطات كالآتي:

- يجب أن يلتزم من يرغب في فتح محل تجاري يجب أن يكون منصوصا عليها، ويتم تسجيل البيانات على النموذج المعد، بالإصافة إلى المستندات التي تحددها اللجنة.

- يقوم المتقدم بتسليم الإخطار إلى المركز الذي يقدم ما يفيد تسلم هذا الإخطار، من خلال صورة طبق الأصل من النموذج موضوع عليها ختم أو أي وسيلة وفق اللائحة التنفيذية.

- يجب على المركز معاينة المحل التجاري خلال مدة 90 يوما من تاريخ تلقي الإخطار، فإذا كان مستوى الشروط فيجب أن يتم منح الترخيض بعد سداد قيمة رسوم المعاينة ورسوم التراخيص المنصوص عليهما بمواد القانون.

أما إذا لم يستوفي المحل الشروط، يتم منحه مهلة لا تزيد عن 90 يوما لتوفيق الأوضاع، ويصدر المركز المختص قرارا بغلق المحل إداريا في حالة عدم التزام مقدم الإخطار بتوفيق أوضاعه طبقا لأحكام الفقرة السابقة ولا يكون للأخطار أي أثر قانونى.

الترخيص بالإخطار

ولأول مرة استحدث قانون المحال نظام الترخيص بالإخطار، وذلك للأنشطة التي لا تمثل درجة كبيرة من المخاطر على الصحة والبيئة والسلامة والأمن، حيث خصصت الحكومة نحو 316 نشاطا للأنشطة التي يجوز ترخيصها بالإخطار، وهي تمثل 70% من الأنشطة العاملة في مصر.