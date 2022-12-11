رسوم تراخيص قانون المحال العامة الجديد.. تبدأ من ألف جنيه حسب المساحة

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم، قانون المحال العام الجديد، رقم 154 لسنة 2019 ولائحتة التنفيذية، والمقرر بدء العمل به رسميًا اليوم الأحد 11 ديسمبر 2022، والذي يتضمَّن رسوم تراخيص المحال العامة، والتي تنقسم لعدة فئات.

وفيما يعرض موقع «الوطن» رسوم تراخيص المحال العامة، وفق القانون رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والذي نشر بالجريدة الرسمية.

رسوم تراخيص المحال العامة

وبحسب المعلن فإن رسوم تراخيص المحال العامة تختلف حسب مكان ومساحة وعدد زوار المحل.

وتبدأ رسوم تراخيص المحال من 1000 جنيه وتصل إلى 100 ألف جنيه كأقصى حد، وفق الموقع سواء في النجوع والقرى، أو المدن أو الأحياء السكنية ذات الكثافة المرتفعة، بالإضافة إلى عدد الزوار.

ويكون ترخيص محل تجاري بالمدن والأحياء مساحته 50 مترا، 9 آلاف جنيه، بينما المحل ذات المساحة 70 مترا فإنه يكون من 12 إلى 15 ألف جنيه.

الاشتراطات الواجب توافرها في المدير المسؤول عن إدارة المحال

وبحسب القانون الجديد فإن المدير المسؤول عن إدارة المحال يجب أن تتوفر فيه بعض الشروط والتي تضمن الآتي:

- ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جنائية أو مقيدة للحرية في جريمة مخلة بالشرف والأمانة ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

- ألا يزيد العمر عن 21 عاما.

- تقديم ما يفيد تأدية الخدمة العسكرية.

- في حالة تعيين مدير أجنبي يجب أن تقدم شهادة من دار التمثيل الدبلوماسي أو القنصلي التابع لها عن سوابقه أو بحسن سلوكه.

- في حالة كان الطالب هيئة أو شركة فيجب أن يرفق بالطلب صورة معتمدة من مستندات إنشائها ومن الأوراق الخاصة بتحديد الشخص المسؤول عن تنفيذ أحكام القانون، والحصول على تصريح عمل من وزارة القوى العاملة في مصر.