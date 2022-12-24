ضبط «عصابة سرقة الذهب» في السيدة زينب.. «نصبوا على البائعين بمشغولات صينية»

كشفت وزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة السيدة زينب بمديرية أمن القاهرة من صاحب محل للمصوغات الذهبية بتضرره من سيدة مجهولة لحضورها للمحل ملكه وسرقة «3 أساور ذهب» أثناء معاينتها لها بدعوى شرائهم واستبدالها بأخرى من الذهب الصيني، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات، أمكن التوصل إلى أن وراء ارتكاب الواقعة ربة منزل، وسائق لهما معلومات جنائية.

عقب تقنين الإجراءات، تمّ استهدافهما وأمكن ضبطهما، وبحوزتهما (3 أساور من الذهب الصيني تستخدم في وقائع النصب - مبلغ مالي) وبمواجهتهما اعترفا بارتكاب الواقعة بأسلوب النصب، باستخدام المشغولات المزيفة المضبوطة بحوزتهما، وأقرّا بأن المبلغ المالي المضبوط بحوزتهما من متحصلات بيع المشغولات الذهبية.

كما اعترفا بتكوينهما تشكيلاً عصابياً تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المشغولات الذهبية واستبدالها بأخرى صيني بأسلوب «النصب والمغافلة»، وأقرّا بارتكابهما 7 وقائع سرقة بذات الأسلوب، وتصرفهما في كل المشغولات الذهبية المستولى عليها بالبيع لعميليهما سيئي النية، كلاً من (شخصين من أصحاب محلات مصوغات ذهبية - الكائن بدائرة قسم شرطة المعادي) تمّ بإرشادهما ضبط سالفي الذكر وبحوزتهما المسروقات المستولى عليها، وأقرا بعلمهما بكون المضبوطات من متحصلات وقائع سرقة ، كما ضبط بحوزة الثاني «طبنجة صوت - عدد من الطلقات صوت» اعترف بحيازتها بقصد حماية نشاطهم الإجرامي.

وباستدعاء المجني عليهم، تعرفوا على المشغولات الذهبية واتهموهما بالسرقة، وتمّ اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.