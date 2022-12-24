ضبط كمية من الألعاب النارية بحوزة أحد شخص في القاهرة

فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما تكثيف المرورات بكافة دوائر أقسام ومراكز الشرطة على مستوى الجمهورية.

فقد تمكنت قوة أمنية تابعة لمديرية أمن القاهرة لملاحظة الحالة الأمنية من ضبط (أحد الأشخاص - مقيم بدائرة قسم شرطة ثانى شبرا الخيمة بالقليوبية) ، حال إستقلاله سيارة "أجرة " ، وبحوزته (عدد من قطع الألعاب النارية مختلفة الأنواع").

وبمواجهته إعترف بحيازته للمضبوطات بقصد الإتجار .

تم إتخاذ الإجراءات القانونية.