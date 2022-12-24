«الداخلية»: ضبط 1425 مخالفة مرورية متنوعة في يوم واحد

تمكنت جهود قطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية و الإدارات العامة التابعة لقطاع أمن المنافذ بوزارة الداخلية بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية خلال 24 ساعة عن تحقيق العديد من النتائج الإيجابية من جرائم التهريب من خلال إحكام السيطرة الأمنية على كافة المنافذ أبرزها الآتى:-

1425 مخالفة مرورية متنوعة

فى مجال مكافحة جرائم تهريب البضائع عبر المنافذ الجمركية : ضبط عدد (7) قضايا متنوعة، فى مجال مكافحة جرائم تهريب النقد: ضبط قضيتين، فى مجال ضبط المخالفات المرورية: ضبط عدد (1425) مخالفة مرورية متنوعة.

فى مجال مكافحة جرائم تهريب وحيازة المواد والأقراص الدوائية المخدرة : ضبط عدد (3) قضايا، فى مجال الأمن العام: ضبط عدد (32) قضية، فى مجال مكافحة جرائم "الهجرة غير الشرعية – تزوير المستندات": ضبط 2 قضية، فى مجال تنفيذ الأحكام : تنفيذ عدد (275) حكم قضائى متنوع، تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وجارى مواصلة الحملات الأمنية على جميع منافذ الجمهورية لإحكام السيطرة الأمنية عليها.