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ضبط 9 متهمين بالتنقيب عن الآثار في مركز أخميم بسوهاج

كتب:

محمد بركات
02:03 م | السبت 24 ديسمبر 2022
وزارة الداخلية - أرشيفية

وزارة الداخلية - أرشيفية

تمكنت الأجهزة الأمنية في محافظة سوهاج من ضبط 9 متهمين بالتنقيب عن الآثارن وتم اتخاذ الإجراءات الأمنية اللازمة.

وأكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة للبحث الجنائي، بقطاع شرطة السياحة والآثار، قيام 9 أشخاص، أحدهم يحمل جنسية إحدى الدول، بالحفر والتنقيب عن الآثار خلسة بإحدى المناطق بدائرة مركز شرطة أخميم بمحافظة سوهاج.

حفرة عمقها 8 أمتار

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع قطاع الأمن العام ومديرية أمن سوهاج أمكن ضبطهم، وتم العثور على حفرة بعمق 8 أمتار، كما تم ضبط الأدوات المستخدمة في عملية الحفر. وبمواجهة المتهمين أقروا بقيامهم بالحفر بغرض التنقيب عن الآثار، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية.

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