«المحاسبين الإداريين» يفتح باب المشاركة في مسابقة كارل منكوني الكتابية

أعلن معهد المحاسبين الإداريين، أحد أكبر التنظيمات المهنية والذي ينصب تركيزه بشكل حصري على تطوير مهنة المحاسبة الإدارية، فتح باب المشاركة في مسابقة كارل منكوني الكتابية لحالات أخلاقيات العمل حتى 19 يناير 2023.

وتُعنى المسابقة، التي ترعاها لجنة الأخلاقيات في معهد المحاسبين الإداريين، بتطوير ونشر الحالات التعليمية التي تركز على أخلاقيات العمل، وهي مفتوحة للمشاركة أمام مدرسي وممارسي المهن المحاسبية والمالية مع قبول الطلبات المشتركة.

مشاركة معلمي المهن المحاسبية والمالية في الشرق الأوسط

وسُميت هذه المسابقة السنوية بهذا الاسم تيمناً بالراحل كارل مينكوني الذي شغل مناصب قيادية في المعهد لسنوات عدة وشغل فيه منصب رئيس لجنة الأخلاقيات. وبهذه المناسبة.

وقال أحمد مخللاتي، المدير الأول لعمليات معهد المحاسبين الإداريين في الشرق الأوسط والهند وأفريقيا: «يجب أن يلتزم خبراء الأعمال، مهنيون وأكاديميون، بدعم الممارسات الأخلاقية من أجل تبنّي وتعزيز وتنفيذ مهام العمل وفقاً لمعايير أخلاقية رفيعة المستوى».

وتقدّم مثل هذه المسابقات والبرامج رؤى بالغة الأهمية لمواكبة متطلبات مهنة المحاسبة الإدارية، حيث يتم من خلالها الحصول على معلومات أساسية في المجالات المحاسبية والمالية بما يعكس التغييرات في توقعات الأعمال.

وتساهم مسابقة كارل منكوني السنوية في رفع سوية الوعي بالقضايا الأخلاقية ضمن بيئة الأعمال الحالية، كما يتيح لمعلمي المحاسبة الإدارية فرصة مهمة لدمج الحالات الأخلاقية ضمن مقرراتهم، ويساعد الطلاب على فهم هذه الحالات بشكل أفضل من خلال مواد تعليمية إضافية.

التكريمات والجوائز

وسيتم تضمين مشاركات الفائزين بالمسابقة في مجلة «ستراتيجيك فايننس» الصادرة عن معهد المحاسبين الإداريين، وسيتم تكريم مؤلفي الحالات الأخلاقية الفائزة في مؤتمر المحاسبة والمالية الذي سيعقده المعهد في مدينة مينيابوليس خلال شهر يونيو 2023، وسيتاح للفائزين أيضاً فرص التسجيل المجاني لحضور المؤتمر السنوي مع جائزة نقدية بقيمة 500 دولار.

ويمكن للفائزين تصميم مقالاتهم على شكل عروض تقديمية يمكنهم بثها ضمن ندوة الجمعة الافتراضية للمعهد، ويمكن أيضاً قبولها للنشر في مجلة «IMA Educational Case Journal» في حال استيفائها معايير النشر المطلوبة.

ويجب أن تركز طلبات المشاركة في المسابقة على أخلاقيات العمل مع إمكانية تطبيقها في قضايا المحاسبة والتمويل الإدارية، ويتعين فيها الاسترشاد ببيان معهد المحاسبين الإداريين للممارسات المهنية الأخلاقية. ولطرح الأسئلة أو الحصول على معلومات إضافية، يمكن الاتصال بالمعهد عبر البريد الإلكتروني research@imanet.