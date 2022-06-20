«المحاسبين الإداريين»: التصوير البياني يعزز قدرة صناع القرار

قالت هنادي خليفة مديرة العمليات في الشرق الأوسط وأفريقيا والهند في معهد المحاسبين الإداريين، إنّ التصوير البياني أصبح أداة واسعة الاستخدام لدى المحاسبين الإداريين والمختصين في مجالات المالية والمحاسبة تساعدهم في اتخاذ القرارات الصائبة بكل سهولة ويسر، وتقدم شروحات كافية ووافية حول أداء الأعمال، حيث تساعد عمليات التحليل الواضحة، فرق المالية والمحاسبة في عرض نتائج دراساتهم على الأطراف المعنية بأسلوب بسيط قدر الإمكان.

التصوير البياني يتيح طرح رؤى تحليلية تتسم بالوضوح

وأضافت في مذكرة بحثية، أنه نظراً لأن غالبية الأشخاص يفضلون التعلم عبر المشاهدة، فإن التصوير البياني يتيح للمتخصصين في مجالات المالية طرح رؤاهم التحليلية المعقدة على مؤسساتهم والأطراف المعنية الخارجيين بطرق تتسم بالوضوح والقدرة على الإقناع.

وتابعت: «تزويد صناع القرار ببيانات مصورة يعزز وضوح الأداء التشغيلي للمؤسسة وتوجهات الاقتصاد الكلي الأخرى التي يمكن أن تؤدي إلى اتخاذ قرارات أفضل».

تحديد البيانات الناشئة من تدفق المعلومات المالية وغير المالية

ويمكن للتصوير البياني أيضاً أن يساعد المتخصصين في مجالات المالية في عملية تحديد البيانات الناشئة من تدفق المعلومات المالية وغير المالية المتعددة وإدراك الرابط فيما بينها أثناء تنفيذ عمليات التحليل الأكثر عمقاً.

وبتوضيح هذه الروابط، سيتمكن الفريق من اتخاذ الإجراءات اللازمة لتحسين الأداء أو التخطيط للمستقبل بشكل أفضل.

وأضافت أن مهام إدارات الشؤون المالية سابقاً تتمثل في ضبط الإنفاق، وإدارة عمليات المحاسبة بالاعتماد على جداول البيانات علاوة على كونها مركزاً لإعداد التقارير، وفي وقتنا الحالي، تطورت مهام هذه الإدارات لتتركز حول تقديم تحليلات تنبؤية تلعب دوراً حاسماً في خلق قيمة مضافة للأعمال، وبما أن البيانات تشكل الركيزة الرئيسية لأداء هذه الوظيفة على أكمل وجه، أصبح التصوير البياني أداة بالغة الأهمية لتيسير عملية طرح الأفكار والرؤى.

ولفتت إلى أن المعهد الوطني الأمريكي للبيانات وتكنولوجيا المعلومات NITI، وهو أكبر أرشيف في العالم للبيانات المتاحة للجمهور، يؤكد على أن التصوير البياني يمكن أن يعزز قدرتنا على اتخاذ قرارات أفضل.

كما يمكن لهذه العملية تبسيط كميات ضخمة من البيانات وجعلها يسيرة الفهم، وتحديد الأنماط والتوجهات التي قد تكون خفية علينا.