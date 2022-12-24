إعصار القنابل يُجبر مواطنين أمريكيين على حرق ملابسهم للتدفئة (فيديو)

يشعر حوالي 200 مليون أمريكي بإعصار القنابل الذي يجتاح الولايات المتحدة الأمريكية قبل عطلة أعياد الميلاد وخلف حتى الآن ما لا يقل عن 12 وفاة.

انقطاع الكهرباء وإلغاء آلاف الرحلات

وانقطعت الكهرباء عن أكثر من 1.5 مليون شخص في الولايات المتحدة الأمريكية وألغيت آلاف الرحلات الجوية أمس الجمعة، وتمتد العاصفة الهائلة لأكثر من 3200 كيلومتر من تكساس إلى كيبيك، بحسب شبكة «بي بي سي» البريطانية.

عاصفة ثلجية في منطقة البحيرات العظمى

وتسبب إعصار القنابل في حدوث عاصفة ثلجية في منطقة البحيرات العظمى على الحدود بين الولايات المتحدة الأمريكية وكندا، وفي ولاية ساوث داكوتا، أحرق السكان الأصليون ملابسهم التي تساقطت الثلوج عليها للتدفئة بعد نفاد الوقود، حسبما قال مسؤولون، وقد توقعت السلطات تساقط الثلوج بكثافة في مناطق بنسلفانيا وميتشيجان.

وفي بوفالو ونيويورك، كان يتوقع أن يبلغ ارتفاع الثلوج 89 سنتيمترا على الأقل، وقالت خدمة الأرصاد إن أكثر من 8 ملايين شخص ما زالوا يتلقون تحذيرات من العاصفة الثلجية، كما شوهدت فيضانات ساحلية في ولايات نيو إنجلاند ونيويورك ونيوجيرسي.