عاصفة شتوية تجتاح كندا وتتسبب في إلغاء رحلات الطيران (فيديو)

تسببت عاصفة شتوية شديدة ذات رياح قوية وأمطار جليدية وتساقط كثيف للثلوج في إغلاق المدارس أمس الجمعة في كندا، وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء كندا، ما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

the storm has gotten worse , I feel like I'm in #TheCallistoProtocol just waiting for a monster to jump out lol #WinterStorm #Canada pic.twitter.com/K2SoGX1ie7 — AesmaTV (@AesmaTV) December 24, 2022

من جهته، قال خبير الأرصاد الجوية ستيف فليسفيدير، المسؤول بوزارة البيئة الكندية، إنَّه من المتوقع أن تؤثر العاصفة الشتوية على نحو ثلثي المواطنين الكنديين مع عبورها أكثر منطقتين اكتظاظا بالسكان في كندا، هما أونتاريو وكيبيك، في طريقها إلى المناطق المطلة على المحيط الأطلنطي.

وبحسب وسائل الإعلام الكندية، ألغت شركة «وست جيت إيرلاينز»، ثاني أكبر شركات الطيران في كندا، استباقيا جميع رحلاتها في مطارات تورونتو وأوتاوا وكيبيك بسبب سوء الأحوال الجوية. وحذرت أيضا أكبر شركات الطيران الكندية «أير كندا» من عمليات تأخير وإلغاء.

فيما ذكر موقع فلايت أوير لتتبع الرحلات الجوية أنَّه تمّ إلغاء ما يقرب من 320 رحلة طيران أو ما يقرب من ثلث جميع رحلات الوصول والمغادرة المقررة أمس الجمعة في مطار بيرسون في تورونتو وهو أكثر المطارات ازدحاما في كندا مع تأخير 200 رحلة أخرى.