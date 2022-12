عاصفة شتوية تجتاح كندا وتتسبب في إلغاء رحلات الطيران (فيديو)

تسببت عاصفة شتوية شديدة ذات رياح قوية وأمطار جليدية وتساقط كثيف للثلوج في إغلاق المدارس أمس الجمعة في كندا، وقطع الكهرباء عن المنازل وإلغاء العديد من الرحلات الجوية بعد اجتياح عاصفة شتوية عاتية جميع أنحاء كندا، ما دفع السلطات الكندية إلى حث المواطنين على البقاء في منازلهم قبل أن تسوء الأحوال الجوية بشكل أكبر.

