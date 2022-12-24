تصادم 46 سيارة في حادث مروع بالولايات المتحدة بسبب الطقس السيئ (فيديو)

تسببت عاصفة ثلجية قوية، في وقوع حادث سير مروع في ولاية أوهايو الأمريكية، حيث ارتطمت 46 سيارة وشاحنة على الأقل ببعضها البعض، مما أسفر عن مقتل 3 أشخاص على الأقل.

وأكدت دورية الطريق السريع بولاية أوهايو الأمريكية، أن 46 سيارة على الأقل اصطدمت ببعضها البعض في طريق «أوهايو تورنبايك»، بعد ظهر أمس الجمعة، بحسب شبكة «ايه . بي . سي»، الأمريكية.

Dramatic videos show the scene of a deadly pileup on the Ohio Turnpike that involved approximately 50 vehicles during snowy conditions.



One person died and multiple people were injured, Ohio Highway Patrol said. https://t.co/qbrkoZswJU pic.twitter.com/OvJQzKjV4w — ABC News (@ABC) December 23, 2022

من جهتها نقلت شبكة «فوكس نيوز» الأمريكية عن السلطات في ولاية أوهايو، وقوع 3 وفيات في موقع الحادث، بالإضافة إلى العديد من الإصابات.

وذكرت دورية الطريق السريع في ولاية أوهايو، إن عددا من المقاطعات المجاورة شاركت في عمليات الإنقاذ، كما تم نقل الأشخاص الذين تعرضوا للحادث الضخم إلى منشأة محلية ليحظوا بالتدفئة.

وأكدت السلطات الأمريكية أن «الطقس كان عاملا في الحادث الضخم»، ونصحت المواطنين بتجنب السفر، إذ يمكن أن يؤدي تساقط الثلوج إلى تقليل الرؤية بشكل كبير.