مدير وحدة بمستشفى عين شمس يكشف علاقة تربية الطيور بالإصابة بتليف الرئة

على مدار الأيام القليلة الماضية، زفَّت جامعة عين شمس، خبراً ساراً، يفيد بنجاحها في إجراء أول زراعة رئة من متبرعين أحياء في مصر والشرق الأوسط، بفريق يتكون من 60 طبيباً، والتنسيق مع خبير ياباني، لمريضة تدعى سحر ربيع، كانت تعاني من التهاب رئوي، وعمرها حالياً 28 عاماً.

العوامل المسببة للإصابة بالالتهاب الرئوي

سحر ربيع، من محافظة الفيوم، أُصيبت بالتهاب رئوي، لمدة تصل إلى 22 عامًا، وكانت من أبرز العوامل المسببة له، تربية الطيور، حسبما كشفه الدكتور محمد حسين، مدير وحدة زراعة الرئة بمستشفى عين شمس التخصصي، مؤكداً أن تربية الطيور تسبب الإصابة على مدار سنوات طويلة وليس من يوم وليلة.

وقال الدكتور محمد حسين في تصريحات خاصة لـ«الوطن»، إن ريش الطيور وبعض المواد الناتجة من جسمها تسبب الإصابة بالالتهاب الرئوي على مدار فترات طويلة وليس من يوم وليلة، موضحاً أن التليف الرئوي، يحدث نتيجة للعديد من الأسباب، على رأسها الأسباب الجينية: «فيه ناس عندها الجين اللي يسبب تليف الرئة»، وأسباب وراثية.

علاقة البيئة المحيطة بالالتهاب الرئوي

وأضاف مدير وحدة زراعة الرئة أن الإصابة بتليف الرئة، أيضاً تكون نتيجة البيئة المحيطة، مثل العمل في مصانع التبغ أو السيارات أو البتروكيماويات، فالأدخنة الناتجة عن كل هذه المصانع تسبب بالالتهاب الرئوي.