رئيس فريق زراعة الرئة بـ«طب عين شمس»: أكثر من 200 حالة تحتاج للعملية

لم تكن حالة سحر ربيع التي أجرت عملية زراعة رئة من متبرعين أحياء في مستشفى عين شمس التخصصي هي الوحيدة التي تحتاج لهذه النوعية من العمليات المعقدة والأصعب في علم الطب، فبحسب الدكتور أحمد مصطفى رئيس فريق زراعة الرئة بالمستشفى، فإن كل من يجلس على جهاز تنفس صناعي يحتاج لهذه العملية.

ضوابط عمليات زراعة الرئة

وأضاف الدكتور أحمد مصطفى لـ«الوطن»، أن مستشفى عين شمس التخصصي به أكثر من 200 حالة تحتاج لزراعة رئة، موضحاً أن عمليات الزراعة تتوقف على قانون التبرع من حديثي الوفاة، أو توافر متبرعين أحياء لديهم نفس جينات المريض.

وأكد رئيس وحدة زراعة الرئة، أن المستشفى حريص على تقديم الدعم الكامل لهؤلاء المرضى، سواء قبل إجراء العملية أو بعدها، لافتاً إلى أن سحر ربيع حالياً في حالة مستقرة منذ إجراء العملية.

إجراء أول زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء

يُذكر أن جامعة عين شمس، أعلنت رسمياً، نجاح فريق طبي مكون من 60 طبيباً في إجراء أول زراعة رئة في مصر والشرق الأوسط من متبرعين أحياء لمريضة تدعى سحر ربيع، من محافظة الفيوم، كانت تعاني من التهاب رئوي، وتعيش على أنابيب الأكسجين.