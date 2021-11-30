نيللي تستعيد ذكرياتها مع الفوازير: الشوارع كانت فاضية وقت عرضها

استعادت الفنانة نيللي، ذكرياتها مع الفوازير، التي حققت بها نجومية واسعة، قائلة: «كنت بشتغل اليوم كله، مفيش راحة تماما»، وذلك خلال ندوة تكريمها ضمن فعاليات الدورة الـ43 من مهرجان القاهرة السينمائي، التي يديرها الناقد طارق الشناوي، وسط حضور جماهيري كبير.

نيللي: «الفوازير دي عمري وحياتي»

وقالت الفنانة نيللي، خلال كلمتها في الندوة التكريمية لها، على هامش مهرجان القاهرة السينمائي الدولي، المقامة حاليا في دار الأوبرا المصرية، «كان فيه سرير ليّا في اللوكيشن، كنت ممكن أخد 10 دقايق راحة، أنام فيهم وأصحى أكمل شغل تاني».

ووصفت الفنانة نيللي، فترة تقديمها الفوازير، بقولها: «كانت أيام صعبة واتعذبت جدًا.. لكن كنت سعيدة وفرحانة وزي العسل على قلبي.. الفوازير دي عمري وحياتي».

وأكدت أن الشوارع كانت خالية تماما من المارة وقت عرض الفوازير عبر شاشة التليفزيون، متابعة: «لو كان حد عاوز ياخد ميعاد من حد.. كان يبقى عرض الفوازير عشان الشوارع فاضية».

ونفت نيللي اعتزالها الفن، بعد ابتعادها السنوات الماضية، فيما تعتذر عن العروض الفنية التي تتلقاها، قائلة: «أنا عروقي كلها فن.. مقدرش أعتزل».

غياب فني وحضور جماهيري في ندوة تكريم نيللي بـ«القاهرة السينمائي»

وحرص عدد كبير من الجمهور، على حضور ندوة تكريم الفنانة نيللي، التي نظمتها إدارة مهرجان القاهرة السينمائي ضمن فعالياتها الـ43، بعد حصولها على جائزة «الهرم الذهبي» لإنجاز العمر، في حفل افتتاح المهرجان، واقتصر حضور الفنانين على بشرى والإعلامي عمر زهران.

وقررت إدارة المهرجان، بالسماح لحاملي الكارنيهات من الجمهور والطلاب والصحفيين، بدخول مسرح النافورة، حيث تُقام ندوة الفنانة الكبيرة نيللي، دون اشتراط حجز التذكرة، وذلك قبل دقائق من بدايتها بسبب الغياب الفني الواضح.