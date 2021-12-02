سمير صبري: نفسي أقدم مع نيللي دور «الجد والجدة».. نفسها اتفتحت

قال الفنان سمير صبري، إنه يقدر الفنانة نيللي، ويحاول منذ 20 عاما أن يرجعها إلى الأضواء، وكان سعيدا بتقديمها للتكريم في مهرجان القاهرة السينمائي الدولي.

وأضاف «صبري» خلال حواره في برنامج «رأي عام»، مع الإعلامي عمرو عبدالحميد، الذي يُعرض على قناة «TeN»، أن لجنة المهرجانات كانت على صواب لاختياره لتقديم نيللي؛ لأنه يعرف عنها الكثير.

نيللي فنانة مجتهدة وعاشقة لعملها

ولفت الفنان الكبير أن نيللي كانت متوترة، لكنه استطاع أن يجرها في الكلام، وشعرت بالراحة بعد تصفيق وترحيب الجمهور، مؤكدا أنها فنانة مجتهدة وعاشقة لعملها، متابعا: «نفسها دلوقتي انفتحت بعد ما شافت الناس».

وأشار إلى أنه يمكن أن يقدم برفقة نيللي دور الجد والجدة: «نفسي أقدم دور الجد وبقدر أغني وأقدم، مثل يوسف وهبي في إشاعة حب، وفريد شوقي في الوالدين إحسانا، وغيرهم».

كواليس إطلاق مهرجان القاهرة السينمائي لأول مرة

وداعب الفنان سمير صبري، عمرو عبدالحميد، قائلا: «عندك تنتج حاجة متجبش فلوس، وأي منتج هيقول لا سمير ونيللي مش هيجيبوا فلوس، ممكن يحط صوفينار في الأول عشان يجيب فلوس».

وأوضح «صبري» أنه كان يسهر دائما مع عبدالحليم حافظ، وكمال الملاخ جاء في إحدى المرات وأخبره أن إسرائيل ستنفذ مهرجان للسينما، وقال العندليب إنه سيحيي 3 حفلات ويقدم أموالها لعمل مهرجان، ومن هنا ولد «القاهرة السينمائي» عام 1976، وكان يحضره فناني العالم.