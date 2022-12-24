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اليوم.. نظر محاكمة 57 متهما في خلية إحياء اللجان النوعية للإخوان

كتب:

شيماء مختار
07:20 ص | السبت 24 ديسمبر 2022
محكمة.. صورة تعبيرية

محكمة.. صورة تعبيرية

تنظر الدائرة الثالثة إرهاب، برئاسة المستشار وجدي عبدالمنعم، اليوم، محاكمة 57 متهمًا، بقضية إعادة هيكل اللجان النوعية للإخوان والانضمام لجماعة إرهابية، والتحريض ضد مؤسسات الدولة، بعد أن تم تأجيلها الجلسة الماضية لحضور المتهمين.

الاتهامات الموجهة لعناصر الخلية

وأسندت النيابة العامة للمتهمين بالقضية، اتهامات الانضمام إلى جماعة أسست على خلاف أحكام القانون، الغرض منها الدعوة إلى تعطيل أحكام الدستور والقوانين ومنع مؤسسات الدولة والسلطات العامة من ممارسة أعمالها.

كما إنها أسندت إليهم عدة جرائم متنوعة، منها نشر أخبار كاذبة عن الأوضاع السياسية والاقتصادية في البلاد، بقصد تكدير السلم العام في إطار أهداف جماعة الإخوان الإرهابية، والترويج لأغراض الجماعة التي تستهدف زعزعة الثقة في الدولة المصرية ومؤسساتها.

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