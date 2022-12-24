غرفة الحبوب: أسعار القمح مستقرة وقرار تسعير السلع لن يؤثر على ربحية التجار

قال الدكتور وليد دياب، عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، إن أسعار القمح مستقرة ولم تتأثر بعد قرار البنك المركزي، وإذا تم تدبير الدولار فستنخفض الأسعار، ويتراوح سعر القمح في السوق الحر ما بين 13 ألف جنيه إلى 16 ألفًا و500 جنيه للطن.

وأضاف دياب في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أنه لا يعلم ما إذا كان قرار وزير التموين بتشكيل لجنة لـ تسعير السلع الأساسية قابلًا للتنفيذ أم لا، لأن السلع الحرة تخضع للعرض والطلب والتسعير ضد سياسة السوق الحر، ولكن هذا القرار لن يؤثر في الغالب على ربحية التاجر، كما أنه عند تدبير العملة الصعبة ستنخفض الأسعار تدريجياً.

مصر لديها مخزون جيد من القمح يكفي لـ 5 أشهر

وأوضح عضو غرفة الحبوب باتحاد الصناعات، أن مصر لديها مخزون في الموانئ من القمح الحر يقدر بأكثر من 700 ألف طن، كما أن الدولة لديها مخزون من القمح يكفي حتى 5 أشهر، متوقعاً حدوث انخفاض قريب في الأسعار إذا انخفض سعر الدولار.

وأشار دياب إلى أن مصر تستورد ما يقرب من نصف احتياجاتها من القمح بما يقدر بحوالي 12 مليون طن في العام، ويجب وضع قيمة عادلة للفلاح المصري لتشجيعه على الزراعة، فسعر القمح زاد على مستوى العالم ويجب أن يحصل الفلاح على قيمة عادلة حتى يزرع القمح، ما سيعمل على زيادة إنتاج الدولة من القمح.