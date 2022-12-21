أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية.. بروتين 11.5% يتراجع 250 جنيها للطن

أكد الدكتور محمد درويش، أستاذ بقسم بحوث القمح بمحطة البحوث الزراعية بسخا، أحد أهم المراكز البحثية الزراعية في الشرق الأوسط، إن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية تشهد تراجعا في الأسعار، اليوم الأربعاء، وذلك من خلال حركة البيع والشراء داخل أسواق ومتاجر المحافظات علي مستوي الجمهورية، والمنتشرة في مدن وقري مصر.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية بالمحافظات

وأوضح «درويش» في تصريح خاص لـ"للوطن"، أن أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية، قد سجلت تراجع جيد للغاية عن كل طن مباع في أسواق المحافظات، وهو الأمر الذي يصب في مصلحة المستهلكين؛ إذ سجل سعر طن القمح المستورد بروتين 11.5% بواقع مبلغ 10 آلاف و760 جنيها لكل طن، وسط تراجع بلغ 250 جنيها في سعر الطن الواحد.

بينما سجل سعر طن القمح المستورد بروتين 12.5%، 10 آلاف و960 جنيها، وسط تراجع بلغ 50 جنيها لكل طن مباع.

كما سجل سعر كيلو البيع للقمح المحلي 13 ألفا و50 جنيها لكل طن مباع.

أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية وتراجع الطن

ولفت إلى أن المساحة المنزرعة من محصول القمح هذا العام في مصر، بلغت نحو 3 ملايين و600 ألف فدان منزرع بالقمح، هي أصناف من القمح عالية الجودة وذات إنتاجية عالية، ويجرى حصادها خلال 120 يوما من الآن، مشيرا إلى أن تراجع أسعار القمح اليوم المحلية والعالمية يرجع لزيادة نسبة المعروض من القمح المستورد في مصر، مع وجود مخزون وافر للقمح المحلي لدينا، يكفي لنحو أشهر بالنسبة لاستهلاك المواطنين داخليا.