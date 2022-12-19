«تريدينج إيكونوميكس»: أسعار القمح تقترب من أدنى مستوياتها في 14 شهرا

تراجعت العقود الآجلة للقمح في بورصة شيكاغو نحو 7.2 دولار للبوشل «27 كيلو تقريبا»، مقتربة من أدنى مستوى لها في 14 شهرًا عند 7.05 دولارات في السادس من ديسمبر، حيث استمرت شحنات الحبوب من ميناء أوديسا الأوكراني الرئيسي بعد تعليقها في وقت سابق من الأسبوع بسبب الضربات الجوية من القوات الروسية.

استئناف التجارة من روسيا وأوكرانيا

بجانب زيادة العرض، خفف استئناف التجارة المخاوف من أن الهجوم سيعرض للخطر مستقبل المبيعات من أوكرانيا المصدرة الرئيسية بعد التمديد الموقع مؤخرًا للاتفاقية التي تضمن ممرًا تجاريًا للسفن التي تحمل القمح من مواني البحر الأسود، بحسب منصة «تريدينج إيكونوميكس».

وأثرت علامات ضعف الطلب والإمدادات الكبيرة من المنتجين الآخرين على الأسعار، وقام تقرير صادر عن وزارة الزراعة الأمريكية بمراجعة توقعات الاستهلاك الخاصة به تراجعا بمقدار 1.6 مليون طن إلى 789.5 مليون طن، ما يرجع أساسًا إلى انخفاض الأعلاف والاستخدام المتبقي في الاتحاد الأوروبي وأوكرانيا.

وسجلت أسعار القمح أعلى مستوى على الإطلاق عند 13.50 دولار في مارس الماضي مع اندلاع الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع تكلفة الشحن والتأمين، نتيجة المخاوف من تأثر سلاسل الإمدادات العالمية.

وبحسب المنصة، فمن المتوقع تداول القمح عند 7.26 دولار أمريكي للبوشل بنهاية هذا الربع، وفقًا لنماذج الماكرو العالمية، وأن يتم تداوله عند 6.48 في غضون 12 شهرًا.

ووفقا للبيانات الحالية فإن الأسعار لا تزال تحوم دون المستويات التي كانت عليها قبل فبراير، حيث كانت الأزمة الروسية الأوكرانية تهدد الإمدادات العالمية، وحققت روسيا، أكبر دولة مصدرة، حصادًا قياسيًا في الموسم الحالي، مما وسع المنافسة إلى أمريكا الشمالية، وأدت بيانات التصدير الضعيفة التي كشفتها وزارة الزراعة الأمريكية دون أي مشاكل في الإنتاج إلى انخفاض الأسعار أيضا.