وفد «زراعة النواب» يزور مصنع فوسفات أبو طرطور بالوادي الجديد

زار وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، مصنع فوسفات مصر بالوادي الجديد، بحضور اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال الزيارة الميدانية التي تقوم بها اللجنة بالمحافظة.

واستمع الوفد البرلماني، إلى عرض من رئيس مجلس إدارة الشركة، عن تاريخ إنشائها وحجم إنتاجها، إذ أكد أنها تعد الراعي الرسمي للفوسفات الخام في مصر، وتورده إلى الشركات العامة في ذات المجال بمصر.

الشركة تابعة للدولة بشكل كامل

وأضاف أن الشركة تابعة للدولة بشكل كامل، وتعد أكبر شركة فوسفات تصدر في مصر، إذ يمثل حجم تصديرها نسبة 65%.

وتابع أن هناك خطة لتعظيم القيمة المضافة للشركة، من خلال إنشاء مصنع لتصنيع عناصر وأصناف قبل تصدير خام، إذ يتم إعداد دراسات حاليا حول الأفضلية، والأنسب للدولة، ما بين الحصول علي قرض لإنشاء المصنع أو طرح المشروع لمشاركة القطاع الخاص فيه بديلا للقروض.

وقال النائب هشام الحصري رئيس لجنة الزراعة بمجلس النواب، أن الفترة الأخيرة شهدت نهضة تنموية في مختلف القطاعات، ومنها قطاع الأسمدة، متابعا أن الرئيس السيسي أعاد اكتشاف كنوز مصر من جديد.

تجربة مصنع فوسفات مصر

وأشاد بتجربة مصنع فوسفات مصر بالوادي الجديد، مشيرا إلي جهود محافظ الوادى الجديد، في تسهيل الاستثمارات بالمحافظة.

وأكد أهمية صناعة الفوسفات، لاسيما وأنه من العناصر الغذائية الهامة المطلوبة للنبات، متابعا، هدفنا التوسع في التصدير وتعظيم العائد من الفوسفات، مستشهدا، كنا نستورد كميات من بعض الأصناف، والآن أصبح لدينا شبه اكتفاء منها مثل حامض الفوسفريك.

ودعا الحصري، للحد من تصدير الفوسفات الخام ليتم التوسع في تصنيع الأصناف ذات القيمة المضافة محليا وعلي مستوى التصدير.

وأكد استمرار دعم لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، لجميع قضايا قطاعي الزراعة والري، ومن بينها قطاع الأسمدة، الذى احتل مساحة كبيرة من اللجنة الفترة الماضية.

وشدد النائب مجدى ملك، على أهمية السير في الانجاهين سواء تصدير الخام أو تصنيع أصناف جديدة منه لاسيما وأن العائد مجزى حاليا، كما دعا إلي مشاركة القطاع الخاص لما يتميز به من سرعة في تنفيذ المشروعات.

وتسائل النائب أحمد البنا، عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، عن مدى الجدوى الاقتصادية من توجه الشركة لتصنيع الفوسفات إلي أصناف وعناصر جديدة، وهل من الأفضل الاكتفاء بالتوسع في توريد الفوسفات الخام لباقي الشركات الناجحة في تصدير وتسويق تلك الأصناف الجديدة. كما تساءل النائب عادل عامر، عن مصدر الطاقة ومدى توافر اللوجستيات وضوابط التعاقدات الخارجية.

وعقب رئيس مجلس إدارة الشركة، بأن هناك دراسات جدوى تم اعدادها والتى أشارت إلى أن السوق العالمى بعد الأزمة الروسية الأوكرانية يحتاج كميات كبيرة من هذه الأصناف وبالتالي يمكن تحقيق عائد جيد من التصدير، موضحا أن تكلفة المشروع الجديد تصل إلى 1.2 مليار دولار.

الوفد يتفقد الورشة الميكانيكية

كما تفقد الوفد البرلمانى، الورشة الميكانيكية التابعة لوزارة الرى بمحافظة الوادي الجديد، واستمع إلى العقبات التى تواجه عملها، والتى تمثلت في مشكلات نقص الكوادر البشرية من مهندسين وفنيين وعمالة فنية، بالإضافة إلى نقص في مخصصات الصيانة والورشة في الموازنة العامة للدولة.

وأوصت اللجنة برئاسة النائب هشام الحصرى، بزيادة مخصصات الورشة الفنية بالموازنة العامة الجديدة.

ويضم الوفد البرلمانى الذى يزور الوادى الجديد، النائب هشام الحصرى رئيس لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، النائب حسن أبو قديرة وكيل اللجنة، النائب مجدي ملك، النائب عادل صلاح عامر، النائب عامر الشوربجي، النائب أسامة فتحى، النائب عادل عبد الوهاب حماد، النائب أحمد إبراهيم البنا، والنائب إبراهيم محمد عبد الله الديب، ومن أمانة اللجنة أحمد العقاد ويحيى جلال، وعادل حسن.