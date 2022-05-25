وفد «زراعة البرلمان» يستمع لمشكلات أهالي مطروح وينسق حلها مع المحافظ

استمع وفد لجنة الزراعة والري بمجلس النواب الذي يزور محافظة مطروح، إلى عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، حول المشكلات التي تعاني منها المحافظة في قطاعات الزراعة والري والثروة السمكية، وذلك خلال لقاء الوفد مساء اليوم بمحافظ مطروح اللواء خالد شعيب، وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ بالمحافظة.

تدهور الثروة الحيوانية

من أبرز المشكلات التي تم استعراضها من جانب القيادات التنفيذية والشعبية، مشكلة تدهور الثروة الحيوانية، بسبب نقص المراعي لقلة الأمطار، وانتشار الري الجائر، ما أدى إلى رتفاع أسعار الأعلاف، وذلك بالإضافة إلى عدم تحسين السلالات الحيوانية ما أدي لانخفاض عدد القطيع وارتفاع أسعار التحصينات.

وجاءت مشكلات الثروة السمكية، من ضمن المشكلات التي تم إثارتها، نظرا لعدم وجود ميناء صيد وقلة تراخيص المراكب، وأيضا تضمنت المشكلات، أزمة تقنين أوضاع واضعي اليد على الأراضي، حيث طالب الحاج عبد الله عبد اللطيف أحد مشايخ قبائل مطروح، مراعاة أبناء مطروح في التعديلات التشريعية الجديدة المتعلقة بتقنين أوضاع واضعي اليد، لا سيما أن محافظة مطروح من المحافظة الحدودية ولها طبيعة خاصة.

كما استعرض الدكتور أسامة الظاهر مسؤول المياه الجوفية بوزارة الري، مشكلة الصرف الزراعي وخطوات الدولة لحلها.

الصرف الزراعي والري

وعقب النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري، بأن ما يحدث في مصر الآن هو مجهود خارق ويمثل إعجازًا على المستويات كافة.

وحول ملف الثروة الحيوانية، أكد أهمية دعم المربين، بالإضافة إلى بحث ومناقشة كيفية تعظيم الاستفادة من الموارد الحالية وتطويرها بالأسالبيب العلمية، وكذلك العمل على جذب المستثمرين في هذا المجال.

وأوضح الحصري أن أزمة الصرف الزراعي، لم تكن ستحل لولا تدخل الرئيس السيسي بشكل شخصي فيها، مضيفًا أن لجنة الزراعة كان لها دورا في مناقشة المشكلة ودعم الحلول المطروحة لها.

كما أشار إلى دور اللجنة، في خطوات الدولة للتحول من الري بالغمر إلى الري الحديث، من خلال تسهيلات كبيرة على المزارعين لمدة عشر سنوات بدون فوائد، وذلك من خلال التنسيق بين البرلمان والحكومة.

وحول ملف تقنين الأوضاع، أكد الحصري، دعمه لذلك الملف، قائلا: «بالتأكيد لن يكون هناك استقرار لدي المواطن في ظل عدم استقراره على الأرض».

وأشار إلى استعراضه هذا الأمر مع رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي، خلال لقائه أمس مع رؤساء اللجان النوعية بالبرلمان، ودعا الحصري، للتنسيق بين اللجنة ومحافظ مطروح لبحث الحلول لتلك الأزمة خلال الأيام المقبلة، وهو ما لقي ترحيبًا كبيرا من الحضور.

الدورات التدريبية لمربي الثروات الحيوانية

ومن جانبه أعلن النائب جابر أبو خليل، عضو لجنة الزراعة، تأييده مطالب الأهالي بالتقنين، مشيرا إلى أنها مطالب مشروعة ، وهدفها استقرار الأهالي.

وأكد النائب إبراهيم الديب، عضو لجنة الزراعة ، أهمية تكثيف الدورات التدريبية لمربي الثروات الحيوانية في مطروح، كما أشار الي أهمية توفير المبيدات والأسمدة، لمواجهة وصولها للمزارع بأسعار عالية.

واقترح النائب، إنشاء غابة شجرية لمواجهة أزمة الصرف الزراعي، كما اقترح توفير مشروع تربية الأغنام البرية بمطروح.