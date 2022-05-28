وفد «زراعة البرلمان» يزور مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

زار وفد لجنة الزراعة بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري، مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي الذي افتتحه الرئيس عبدالفتاح السيسي السبت الماضي.

وحرص الوفد على زيارة الزراعات بالمشروع وما يتم من أعمال متواصلة في الزراعة والحصاد، وذلك في حضور الدكتور صفي الدين متولي، نائب رئيس مركز بحوث الصحراء.

مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي

أكد النائب هشام الحصري، رئيس لجنة الزراعة والري بمجلس النواب، أهمية مشروع مستقبل مصر للإنتاج الزراعي، في تحقيق الأمن الغذائي ومواجهة التحديات التي تواجه البلاد، معلنًا دعم لجنة الزراعة بالبرلمان لخطوات المشروع، ومشيدًا بالرؤية الثاقبة للقيادة السياسية بشأن المشروع الذى يمثل تنمية مستدامة للأجيال المقبلة.

أهمية المشروع في زراعة المحاصيل

وقال الحصري إن الفترة الماضية في ظل أزمة كورونا كشفت مدى الحاجة للإنتاج الزراعى، حيث لم نشهد أزمة في الغذاء خلال أزمة كورونا، بل ارتفعت الصادرات الزراعية في حينها.

وأضاف الحصري: «ثم جاءت أزمة الحرب الروسية الأوكرانية، التي أدت إلى ارتفاع أسعار السلع في العالم»، متابعًا: «ورغم ذلك كان الرئيس السيسي حريصًا على عدم رفع الأسعار على المواطن المصري».

وأشار الحصري إلى جهود الدولة في قطاع الزراعة والتوسع في الإنتاج الزراعي، لافتًا إلى تحقيق ما جاء ببرنامج الرئيس من زراعة أكثر من 4 ملايين فدان.

وتابع أن الزيادة السكانية التي تتطلب الإسراع في خطوات زيادة الإنتاج وهو الأمر الذى يفكر فيه الرئيس السيسي منذ أن تولى المسئولية، معربًا عن أمله في تحقيق ما يسعى الرئيس السيسي إليه بشأن تحقيق حجم صادرات بنحو 100 مليار دولار.

وأكد ضرورة تعظيم حجم الإنتاج الزراعي من خلال التوسع في التصنيع القائم عليه، وكذلك العمل على إيجاد بدائل موازية للمحاصيل الهامة، واقترح الحصرى إنشاء مدارس تعليم زراعى وتدريب لإعداد من يعمل بالمشروع.

ومن جانبه، أكد النائب صقر عبدالفتاح أهمية المشروع في زراعة المحاصيل المهمة، متسائلًا عن نوعية المحاصيل التي يتم زراعتها في المشروع بخلاف المحاصيل الاستراتيجية، وهو ما رد عليه مدير المشروع بأن كل المحاصيل يتم زراعتها.

كما تساءلت النائبة أميرة سعد عن فرص العمل المتاحة للشركات في المحافظات، وكذلك فرص العمل للأفراد، ورد مدير المشروع بأن المشروع متاح للجميع وكل حسب تخصصه.

كما اقترح النائب إبراهيم الديب، استحداث دبلومة تعليمية لتدريس التجربة الناجحة للمشروع للاستفادة منها كتجربة، خاصة أن لدينا قصورًا في التعليم الزراعي.

فيما أكد النائب حمدي سليمان، أهمية استنباط أصناف جديدة للمحاصيل تساعد في زيادة الإنتاج.

ويضم الوفد النائب صقر عبدالفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، أيمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.