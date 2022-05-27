وفد «زراعة البرلمان» يستمع لمشاكل الإنتاج الحيواني بالنجيلة بحضور محافظ مطروح

استمع وفد لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب برئاسة النائب هشام الحصري الذى يزور محافظة مطروح ومدينة سيوة، إلى أهالي مركز النجيلة وعدد من المناطق المجاورة حول المشكلات التي تواجههم في قطاع الثروة الحيوانية.

جاء ذلك خلال اللقاء الجماهيرى الذى نظمه النائب حسن أبو قديرة وكيل لجنة الزراعة والري بالتنسيق مع النائب جمال الشورى عضو مجلس النواب، بحضور اللواء خالد شعيب محافظ مطروح.

واستعرض الأهالي من المربين مشكلات ارتفاع أسعار الأعلاف والأدوية والمحصنات، لاسيما في ظل التحديات العالمية حاليا، بالإضافة إلي مشكلات نقص المياه المطلوبة للرعى.

وطالب المربون، بإنشاء إدارة للمراعى على مستوى الجمهورية، كما طالبوا بتوفير تقاوى الشعير بأسعار مخفضة من أجل التوسع في زراعته كبديل للأعلاف، وكذلك الإسراع في تطبيق التجارب البحثية الناجحة فيما مجال التقاوى الجديدة الأكثر انتاجا.

وأكد النائب هشام الحصرى، رئيس لجنة الزراعة والري، إهتمام اللجنة ودعمها الكامل لأهالي مطروح والعمل على تذليل كل المعوقات التى تواجههم في الإنتاج الحيوانى والزراعى بما يهدف في النهاية إلى زيادة حجم الإنتاج والتنمية في بلادنا، لا سيما في ظل التحديات العالمية الأخيرة.

وأضاف رئيس لجنة الزراعة بالبرلمان، أن ما وجه به الرئيس السيسي مؤخرا بشأن التوسع في الإنتاج الزراعى والحيوانى في ظل التحديات الأخيرة يفرض علينا الاهتمام بالزراعة وهو ما من شأنه زيادة الإنتاج الزراعى والحيوانى وأيضا زيادة الصادرات.

وأشار إلى أن تلك التحديات تحتم علينا أيضا تعظيم دور مراكز البحوث في استنباط بذور وسلالات حيوانية تساعد في زيادة الإنتاج.

ومن جانبه، أكد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، التنسيق الكامل مع لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب للعمل علي حل مختلف المشكلات التى تواجه المزارعين والمربين، وأكد المحافظ ضرورة زيادة مخصصات صندوق دعم المربين بالمحافظة، حتى يتمكن من القيام بدوره في دعم المربين.

وعقب النائب هشام الحصرى، باقتراحه إنشاء فرع للبنك الزراعى المصرى، بمركز النجيلة حتى يتمكن المزارعون والمربون من الاستفادة من مبادرات الدولة التى تتم من خلال البنك الزراعى سواء في دعم المربين أو المزارعين مثل نظام الرى الحديث

وأيده في ذلك النائب عادل يونس حماد، عضو لجنة الزراعة، موضحا أهمية تلك المبادرات التى يقوم بها البنك الزراعى في دعم المزارعين بتوجيهات من الرئيس السيسي، حيث تساعد المزارعين علي التطوير والتوسع وزيادة الإنتاج بدون تحمل المزارعين أعباء مالية كبيرة.

هناك مربون يتعرضون لخسائر كبيرة حاليا بسبب زيادة أسعار الأعلاف

وأكد النائب جمال الشورى، عضو مجلس النواب، أهمية الإسراع في حل تلك المشكلات التى تواجه المربين والمزارعين، لا سيما وأن هناك مربين يتعرضون لخسائر كبيرة حاليا بسبب زيادة أسعار الأعلاف، وأشار أيضا إلى ضرورة حل مشكلات المياه الجوفية.

أهمية تشجيع المربين والمزارعين على زيادة الإنتاج

وأيده النائب حسن أبو قديرة، وكيل لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، مؤكدا أهمية تشجيع المربين والمزارعين على زيادة الإنتاج في هذه الفترة التى تواجه فيها البلاد تحديات صعبة، موضحا أن حل تلك المشكلات يتماشى مع سياسة الرئيس السيسي بدعم الإنتاج المحلي.

ويضم الوفد النائب صقر عبد الفتاح صقر، وكيل اللجنة، والنائب محمد محمود عبد القوى، أمين سر اللجنة، والنواب أميرة سعد عبدالله، جابر أبو خليل، عادل عبد الوهاب يونس حماد، حمدى محمد حسن سليمان، ايمن شكرى، إبراهيم الديب، أعضاء اللجنة، وأحمد العقاد ويحيى جلال وعادل حسن من أمانة اللجنة، وعادل داود من العلاقات العامة.