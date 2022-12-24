«الصيادلة»: أدوية البرد متوفرة بشكل جيد.. ولا زيادة في الأسعار

قال الدكتور أحمد إدريس المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للصيادلة باتحاد الغرف التجارية، إن أسعار الأدوية مستقرة حتى الآن ولم تتأثر بعد قرار البنك المركزي، حيث إن مصر تستورد المادة الخام التي تستعمل في صناعة الدواء، كما أن أدوية البرد متوفرة بشكل جيد في الصيدليات ولا يوجد أي نقص بها فالدولة تهتم بتوفير الأدوية باستمرار.

«إدريس»: على المواطن الشراء من الصيدليات

وأضاف إدريس في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن هناك مخزونا جيدا من أدوية البرد، فجميع الأدوية متوفرة بصورة جيدة، كما أن صرف أدوية البرد لا يحتاج إلى وجود روشتة، على عكس بعض الحالات التي يجب أن يرجع فيها المريض إلى الطبيب أولا مثل المرضى الذين يعانون من أمراض الضغط وقرحة المعدة، فيجب أن يكون صرف الدواء تحت إشراف الطبيب.

ضرورة إحضار روشتة طبية حديثة لصرف الدواء

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الشعبة العامة للصيادلة، أن هناك بعض الأدوية يجب على المريض أن يحضر روشتة طبية حديثة حتى يتم صرف الدواء له، وذلك في الأدوية التي تتعلق بالأمراض النفسية أو التي تؤثر على الصحة النفسية.

ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت أمر خطير

وأوضح إدريس أن ظاهرة بيع الأدوية عبر الإنترنت في غاية الخطورة، حيث إن المكان الوحيد لبيع الأدوية هو الصيدلية، فتشخيص الأمراض وصرف الأدوية عبر الإنترنت قد تؤدي إلى إحداث العديد من المشكلات الخطيرة للمريض هو في غنى عنها، كما أن الشعبة تحارب وجود الأدوية المغشوشة، موجهاً النصيحة للمريض بشراء الدواء من خلال الصيدليات التي لديها ترخيص من وزارة الصحة، والتي يوجد بها صيدلي.