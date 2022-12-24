جورج وسوف يحضر لأغنيات مصرية جديدة لعام 2023

بدأ الفنان السوري الكبير جورج وسوف العمل على أغنيات جديدة لإطلاقها لعام 2023 وهي أغنيات مصرية بعد النجاح الكبير الذي حققته أغنيته الأخيرة «بيتكلم عليا».

جورج وسوف يحتفل بنجاح أغنية «بيتكلم عليا»

أغنية جورج وسوف المصرية الأخيرة كانت من كلمات الشاعر المصري أمير طعيمة وألحان الفنان اللبناني زياد برجي، وتوزيع زاهر ديب.

أغنية جورج وسوف بيتكلم عليا كانت قد تصدرت التريند في عدد من الدول العربية، وهي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، سوريا، المغرب، السعودية، الإمارات، اليمن، تونس.

جورج وسوف يستعد لأغنيات جديدة

أغنيته بيتكلم عليا تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وشارك فيها بالتمثيل عابد فهد، عبد المنعم عمايري وزينة مكي.

جورج وسوف كان قد نشر صورة له مؤخرا احتفالا بأعياد الكريسماس علق عليها قائلا: «للحبايب بالأعياد حصة كبيرة، ينعاد عليكم بالخير يا أغلى الناس»، وهي الصورة التي أحدثت تفاعلا في الوسط الفني وتفاعلت معها الفنانة راندا البحيري وعلقت عليها قائلة «حبيبي يا ملك، كل سنة وأنت طيب وربنا يديلك العمر والصحة يا رب».