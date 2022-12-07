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جورج وسوف يحتفل بنجاح أغنية بيتكلم عليا (صور)

كتب:

ياسمين محمود
07:05 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
جورج وسوف

جورج وسوف

احتفل جورج وسوف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنجاح أغنيته الجديدة «بيتكلم عليا» مع فريق عمل الأغنية.

وعلق وسوف، على الصور، قائلا: «العشرة غالية.. بيتكلم عليا». 

أغنية بيتكلم عليا 

وتصدرت أغنية بيتكلم عليا التريند في عدد من الدول العربية، وهي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، سوريا، المغرب، السعودية، الإمارات، اليمن، تونس.

أغنيته بيتكلم عليا تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وشارك فيها بالتمثل عابد فهد، عبد المنعم عمايري وزينة مكي.

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