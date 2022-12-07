جورج وسوف يحتفل بنجاح أغنية بيتكلم عليا (صور)
كتب:
ياسمين محمود
07:05 م | الأربعاء 07 ديسمبر 2022
جورج وسوف
احتفل جورج وسوف عبر حسابه بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام، بنجاح أغنيته الجديدة «بيتكلم عليا» مع فريق عمل الأغنية.
وعلق وسوف، على الصور، قائلا: «العشرة غالية.. بيتكلم عليا».
أغنية بيتكلم عليا
وتصدرت أغنية بيتكلم عليا التريند في عدد من الدول العربية، وهي: مصر، لبنان، الأردن، العراق، الكويت، سوريا، المغرب، السعودية، الإمارات، اليمن، تونس.
أغنيته بيتكلم عليا تم تصويرها بطريقة الفيديو كليب، وشارك فيها بالتمثل عابد فهد، عبد المنعم عمايري وزينة مكي.