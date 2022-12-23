في عيد ميلاده.. تفاصيل أزمة صحية مر بها جورج وسوف

يحتفل الفنان جورج وسوف اليوم بعيد ميلاده، وهو في قمة نجاحه الفني حيث قدم خلال مشواره العديد من الأغاني الناجحة، إذ دخل الوسط الغنائي في سن مبكرة، وساعده صوتك القوي وموهبته على الانتشار سريعاً ليصبح من أكبر الأسماء الغنائية في الوطن العربي.

ونستعرض خلال السطور التالية مشوار جورج وسوف الفني والأزمة الصحية التي تعرض لها.

بداية مشوارة الفني

بدأ جورج وسوف حياته الفنية في سن الرابعة عشر في سوريا ثم انتقل إلى دمشق للغناء في مطعم الحديقة الخضراء لكن نقابة الموسيقيين أصدرت قرارًا بمنعه من الغناء، لأنّه لم يبلغ الثامنة عشر من العمر، واستطاع أحد المعجبين بموهبته أن يتوسط وبالفعل استكمل مشواره الغنائي وبعد شهرته انتقل للعيش في لبنان ولم يكن قد تجاوز السادسة عشرة من عمره حيث قام كل من الفنان جورج يزبك والفنان وديع الصافي برعايته فنياً.

وتعامل جورج وسوف خلال مشواره الفني مع عدد من الملحنين مثل سيد مكاوي وشاكر الموجي وبليغ حمدي حيث قدم معهم العديد من الأعمال واشتهرت أغنيته الهوى سلطان والذي لقب بسببها بلقب «سلطان الطرب».

أزمة جورج وسوف الصحية

في عام 2011 تعرض جورج وسوف لأزمة صحية شديدة، حيث أصيب بجلطة أدت إلى شلل النصف الأيسر بسبب اهمالة في تناول دواء الضغط، وأدت هذه الأزمة الصحية إلى ابتعاده فترة طويلة عن الوسط الفني وظل ينتقل في دول عديدة عربية وأجنبية بسبب رحلة العلاج ليستطيع بعد 3سنوات تقريبا التماثل إلى الشفاء مرة أخرى ويعود لجمهوره ومحبيه.