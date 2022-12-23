في عيد ميلاده.. جورج وسوف يكشف عن موقف محرج تعرض له: «درس اتعلمت منه»

سلطان الطرب وأبو وديع، تميز بصوت لم يشبهه أحد، وبأسلوب فريد، حتى أصبح أكثر المطربين شهرة في الوطن العربي، ويحتفل اليوم، 23 من ديسمبر، المطرب السوري الشهير جورج وسوف، بعيد ميلاده الـ61، حيث عاش سنوات طويلة من الشجن من خلال طرح ألبومات وأغاني وكليبات عديدة، سطرت تاريخه.

وخلال لقاء لجورج وسوف مع الإعلامية التونسية عائشة عثمان، عبر فضائية «صدى البلد»، كشف «أبو وديع»، عن أكثر موقف مُحرج تعرض له، فدائمًا ما تصيبه العصبية أثناء حفلاته على المسرح، إذا كان الصوت ليس جيدًا وبه مشاكل، وأثناء إحدى حفلاته بلبنان، ترك المسرح بسبب مشاكل الصوت ورفض استكمال الحفل.

موقف محرج تعرض له جورج وسوف

حكى جورج وسوف، عن موقف محرج تعرض له قائلًا: «لما نزلت من على المسرح، وجدت سيدة غاضبة علشن نزلت من على المسرح وقالتلي مش هحضر لك مرة ثانية»، فرد عليها: «تحت أمرك، بس بإذن الله رح أشوفك مرة ثانية، وبعدها رأتني على المسرح وكانت سهرانة عندي، ومن وقتها تخلصت من عادة النزول من المسرح وبطلت شو ما صار على المسرح، أي شيء بيصير ما بنزل، الناس اللي بيشوفوني ما لهم ذنب ودا كان درس ليا اتعلمت منه».

جورج وسوف: لا أحد يكرهني

وخلال اللقاء ذاته أكد سلطان الطرب أنه لم يسع في حياته وراء النجاح، وأنه لا يتذكر أن هناك أحد يكرهه: «الناس تحبني، وعندي إحساس أنه ما في حد يكرهني، لأني لا أعرف الكره».