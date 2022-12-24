برد الشتاء ينعش مبيعات الملابس والدفايات.. وتجار: الطقم يبدأ من 50 جنيها

أدى دخول الشتاء والانخفاضات التدريجية في درجات الحرارة خلال الأيام الماضية، إلى حدوث زيادة في مبيعات «الكالسون الصوف»، ما أدى لانتعاشة تشهدها سوق الملابس الجاهزة، ويحرص الكثير من المواطنين على اقتناء الملابس التي توفر لهم الدفء وعلى رأسها طقم الكالسون الصوف، حيث يحرص على شرائه العديد من المواطنين في كل أنحاء مصر، ويصنف طقم الكالسون ضمن فئة الملابس الداخلية والقطنيات لدى تجار الملابس الجاهزة.

وفي جوله لـ«الوطن» على محال الملابس الجاهزة، قال محمد السلاموني، أحد تجار الملابس الجاهزة بمحافظة القاهرة، إن أسعار الكالسون الصوف تتراوح ما بين 50 إلى 60 جنيها للطقم، بينما سعر طقم الدفايات الليكرا يبدأ من 250 جنيها، وتختلف الأسعار من نوع لآخر حسب الخامة والجودة والشركة المصنعة، كما أن هناك نسبة إقبال جيدة على شراء الكالسون وأطقم الدفايات.

«الداعور»: تذبذب في أسعار الملابس الجاهزة

من جانبه، قال محمود الداعور، الرئيس السابق للشعبة العامة للملابس الجاهزة بالغرفة التجارية، إن أسعار الملابس الجاهزة تشهد حالة من التذبذب في الأسواق، والرؤية ستكون أوضح خلال الأسبوع المقبل، كما أن أسعار الملابس لم تتأثر بقرار البنك المركزي، كما أن هناك كمية جيدة من الملابس المعروضة في الأسواق فلا يوجد أي نقص.

موسم الكريسماس ومبيعات الملابس

وأضاف الداعور، في تصريحات اليوم لـ«الوطن»، أن نسبة مبيعات الملابس الجاهزة لم تشهد ملحوظة زيادة خلال موسم الكريسماس، كما أنه يجب على المواطن أن ينتبه عند شراء الملابس الجاهزة، خشية أن يشتري براندات مضروبة أو مقلدة، متوقعاً استقرار أسعار الملابس الجاهزة مع استقرار سعر الصرف.

جدير بالذكر أن الكالسون هو أحد الملابس الداخلية في فصل الشتاء ويستخدم لتدفئة الجسم، وكان قديماً يتم صنعه من خيوط الصوف ومع مرور الوقت والتطور أصبح هناك منه القطن والليكرا، ولكن الشيء الثابت أنه يوفر الدفء لمن يرتديه.