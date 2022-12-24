تتويج ناشئات الأهلي تحت 14 سنة ببطولة منطقة القاهرة لكرة السلة

تُوجت ناشئات الأهلي تحت 14 سنة مواليد 2009 ببطولة منطقة القاهرة لكرة السلة لموسم 2022-2023 بعد فوز مستحق بالعلامة الكاملة في آخر مباريات البطولة على فريق ناشئات الجزيرة بنتيجة 61- 55، الجمعة 16 ديسمبر 2022، بصالة كلية تربية رياضية بحلوان.

وشهدت البطولة تألقا لافتا من فتيات الأهلي وظهور نجمة جديدة من الصاعدين للفريق من سن تحت 13 سنة مواليد 2010 وهي اللاعبة سارة صالح (ساو) يتنبأ لها خبراء اللعبة بمستقبل باهر، خاصة بتسجيلها ثلاث نقاط في الدقيقة الأخيرة من المباراة عن طريق إحراز باسكت ورمية إضافية.

الفريق تحت قيادة الدكتور أحمد حسام، ورئيس قطاع الناشئات الدكتور أسامة النمر، والمدير الإداري مودي الجارحي.