أنطونيو بانديراس: أهلي سبب عشقي للمسرح.. والمغرب يستحق الفوز على إسبانيا

أقيمت الجلسة الحوارية للنجم العالمي أنطونيو بانديراس ضمن فعاليات الدورة الثانية لمهرجان البحر الأحمر السينمائي بمدينة جدة السعودية، اليوم الخميس، وأدارتها الإعلامية رايا أبي راشد.

وكشف أنطونيو بانديراس في بداية الجلسة عن استعارته جاكيت من سيدة بسبب برودة الطقس داخل قاعة السينما المقامة الجلسة فيها، واستعاد ذكريات بداياته الفنية بإعلانه عن عدم تمكنه من إجادة اللغة الإنجليزية، ولكنه تغلب بالوقت على هذه المشكلة.

عشق المسرح

وأشار في الجلسة الحوارية بـ مهرجان البحر الأحمر السينمائي، إلى أنه عشق المسرح من والديه بحكم حبهما الشديد له، ولكنه لم يخطر على باله عمله كممثل يوما ما، إلا أنه عشق المسرح بحكم أن الممثل يتلقى رد الفعل من الجمهور في لحظتها.

السوشيال ميديا

وهنأ انطونيو بانديراس المنتخب المغربي بعد تغلبه على المنتخب الإسباني في دور الـ16 لبطولة كأس العالم 2022، مؤكدا أن منتخب المغرب كان يستحق الفوز بعد وضع مدربه لخطة محكمة على مدار اللقاء للانتصار بركلات الترجيح.

وكشف أنطونيو بانديراس عن موقفه من السوشيال ميديا، مؤكدا أنه لا يحب الكشف عن آرائه عليها، وإنما يفصح عنها لوسائل الإعلام ومن خلال أعماله السينمائية.