لبنى عسل تشيد بتغطية قناة القاهرة الإخبارية لأحداث باريس: عاصمة الخبر

أشادت الإعلامية لبنى عسل، بتغطية قناة القاهرة الإخبارية للأحداث التي تشهدها العاصمة الفرنسية باريس، موضحةً: «القناة منبر إعلامي مصري عالمي، نريد أن نوجه رسائلنا الإعلامية للعالم، وفي الحقيقة، تنجح القناة يوما بعد يوم في تحقيق هذا الهدف من خلال شبكة مراسلين موجودة في عواصم العالم».

وأضافت لبنى عسل، خلال تقديم حلقة اليوم من برنامج الحياة اليوم، على قناة الحياة: «كان للقناة سبق ونجاح كبير لأنها كانت أول قناة موجودة وتنقل وتحلل وتعلق على ما يحدث في فرنسا فيما يتعلق بالاشتباكات التي حدثت بين قوات الأمن والمحتجين في العاصمة الفرنسية».

قناة القاهرة الإخبارية تحقق السبق في المعلومات

وتابعت أن قناة القاهرة الإخبارية حققت السبق في العناوين والمعلومات مقارنة بوسائل الإعلام العربية والعالمية: «القناة الإخبارية عاصمة الخبر ومنبر مهم جدا للأخبار والأحداث المختلفة».