قلاع صناعية لتخصيب الأراضي ومقاومة الآفات وأمراض النبات

تُعتبر شركة النصر للكيماويات الوسيطة، إحدى الشركات الرائدة بمجال مصانع المُخصّبات الزراعية السائلة، والصلبة، والمبيدات والأسمدة، والتى تُنتج بعضها لأول مرة محلياً، مع توسّعات فى الشركة لتوفير أكبر قدر ممكن من الاحتياجات المحلية، والتصدير إلى الخارج، مع التوسّع فى التصدير إلى الخارج، حسبما ذكر مسئولو «الشركة»، لـ«الوطن»، خلال جولتنا الميدانية بداخلها.

وتُنتج شركة «النصر» قرابة 1.5 مليون طن سنوياً من الأسمدة لخدمة قطاع الزراعة، مع حرص إدارة الشركة على استخدام خامات من البيئة المحلية، مثل الملح من سيناء والفيوم، وخامات أخرى من سيناء وأسوان، وغيرها، بمصانعها المختلفة.

1.5 مليون طن أسمدة سنوياً بهدف الحفاظ على كفاءة الثروة الزراعية المصرية.. والتصدير إلى 55 دولة

وكشف مسئولو الشركة عن تضاعف حجم التصدير فى الشركة 6 مرات فى السنوات القليلة الماضية، مع التصدير إلى قرابة 55 دولة حول العالم نتيجة القدرة على المنافسة السعرية ومن حيث الجودة أيضاً، بعد توفير احتياجات مصر المحلية من الأسمدة الفوسفاتية والبوتاسية وغيرها.

وأنشأت شركة النصر للكيماويات الوسيطة، مصنع إنتاج سماد «سلفات البوتاسيوم» عام (2008) بطاقة 22 ألف طن من سماد سلفات البوتاسيوم، بالإضافة إلى 26 ألف طن من حامض الهيدروكلوريك فى العام، كما تم إنشاء مصنع سماد أحادى سوبر الفوسفات المحبّب رقم (1) عام (2008) أيضاً بطاقة 150 ألف طن سنوياً، وفى عام (2011) تم إنشاء مصنع لإنتاج الأسمدة المركبة NPK بطاقة 70 ألف طن فى العام من الأسمدة المركبة المتنوعة وسماد الداب، الذى أنتج لأول مرة فى مصر حينها، وفى العام نفسه تم إنشاء مصنع حامض الفوسفوريك بطاقة 100 ألف طن سنوياً من حامض الفوسفوريك بتركيز 50%، كما تم إنشاء مصنع سماد أحادى وثلاثى سوبر الفوسفات المحبّب عام (2015) بطاقة 150 ألف طن فى العام.

ويوضح مسئولو شركة «النصر»، أنه يتبع الشركة أيضاً مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمُركبة بالمنطقة الصناعية بالعين السخنة، الذى شرفه بالافتتاح الرئيس عبدالفتاح السيسى، رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، فى 7 أغسطس من عام 2019 وكانت مساحة المرحلة الأولى للمجمع 285 فداناً، لتعظيم القيمة المضافة لخام الفوسفات المصرى، وذلك بتصنيعه فى صورة أسمدة فوسفاتية بمعايير وجودة عالمية.

ويتكون مجمع الأسمدة الفوسفاتية والمُركبة بـ«العين السخنة» من 5 قطاعات رئيسية بإجمالى 9 مصانع ومرافق صناعية، بالإضافة إلى محطة لتحلية مياه البحر، ورصيف بحرى متخصّص لتصدير الأسمدة السائلة والصلبة.

وتشتمل المنشآت الصناعية لـ«شركة النصر» على مصانع المبيدات والمخصّبات الزراعية السائلة والصلبة؛ حيث أنشأت الشركة مصنعاً للكيماويات الصلبة عام (1984) بطاقة إنتاجية 500 طن سنوياً، كما تم إنشاء مصنع السوائل الزراعية عام (1987) بطاقة إنتاجية 6000 طن فى العام، وتم إنشاء مصنع المبيدات الزراعية الصلبة عام (2005) بطاقة إنتاجية 4500 طن سنوياً، وتم تطوير وتحديث معدات هذه المصانع وهى تعمل بكفاءة تامة لخدمة قطاع الزراعة بمصر، بما يحقق مقاومة أمراض النباتات والآفات، حفاظاً على الثروة الزراعية.

كما كان لشركة النصر للكيماويات الوسيطة، حسب مسئوليها، الريادة فى صناعة «الأيروسولات» بمصر، وذلك بإنتاج المبيدات الحشرية المنزلية الشهيرة «بيروسول»؛ حيث تم إنشاء مصنع «الأيروسولات رقم (1)» عام (1972) بطاقة 2000 عبوة فى الساعة، وتم تطويره عام (1982) لتصل طاقته إلى 4000 عبوة لكل ساعة.

وتطويراً لهذه الصناعة، تم إنشاء «مصنع الأيروسولات رقم (2)» عام (1984) بطاقة إنتاجية 6000 عبوة فى الساعة، وأضيف مصنع لإنتاج «الأيروسولات رقم (3)» عام (1987) بطاقة إنتاجية 5000 عبوة لكل ساعة، كما تم افتتاح مصنع «أيروسولات الجديد رقم (4)» بطاقة إنتاجية 12000 عبوة فى الساعة عام 2016، لتغطية احتياجات السوق المحلية المتزايدة من «الأيروسولات»، وكذا متطلبات التصدير للأسواق الخارجية بالدول العربية والأفريقية. كما أنشأت شركة النصر أيضاً مصنعاً لإنتاج خزانات ومواسير الفيبرجلاس، لخدمة مصانع الشركة والقطاعات المدنية الأخرى بالدولة.