في عدد خاص لحصاد 2022.. «أكتوبر» تختار المواطن المصري شخصية العام

صدر العدد الجديد من مجلة «أكتوبر» التي تصدر عن دار المعارف بتايخ الأحد من كل أسبوع، ومنحت المجلة في عددها الجديد، لقب شخصية عام 2022 للمواطن المصري.

مجلة أكتوبر

وقال الكاتب الصحفي محمد أمين، رئيس تحرير مجلة أكتوبر وبوابة دار المعارف الإخبارية، إنه رغم حجم التحديات والأزمات التي واجهت المواطن المصري وآثار الأزمة الاقتصادية، ظل إيمانه بوطنه والحفاظ على دولته الوطنية عقيدة لا تتزعزع وصخرة صلبة تحطمت عليها مخططات من حاولوا الصيد في الماء العكر للدفع بالدولة في اتجاه عدم الاستقرار.

وأشار «أمين» في تصريح لـ«الوطن» إلى أن كل فئات المجتمع المصري قامت بواجبها تجاه الوطن على أكمل وجه، كما أن المواطن المصري هو الذي دفع بأبنائه للانضمام إلى صفوف القوات المسلحة والشرطة وهو مدرك تمامًا حجم المعركة التي تواجه الدولة المصرية في مكافحة الإرهاب والحفاظ على الدولة واستقرارها.

قناة السويس

وأوضح أن المجلة تناولت عددا من القضايا المهمة من بينها مشروع قانون صندوق هيئة قناة السويس، كما سلطت الضوء كذلك على قمة بغداد 2 وما تضمنته من حرص مصري وعربي على دعم العراق حتى يخرج هذا البلد الشقيق من كبوته، ولم يكن الدعم المصري للعراق بعيد عن دور القاهرة المحوري في دعم الأشقاء العرب والأفارقة وهو ما يترجمه أيضا دعم مصر للشقيقة تنزانيا في تحقق حلم سد جوليوس نيريري.

وتابع: «كذلك احتوت صفحات المجلة على رأي وتحليل خبراء الاقتصاد لقرارات البنك المركزي الأخيرة، وكذلك تفاصيل توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، بتطوير شركات قطاع الأعمال العام بجميع مكوناته، وأيضا انفردت أكتوبر بحوار مع محمد الفيومي، عضو مجلس النواب، والمتحدث الرسمي للجنة العاليا لـ «تراخيص المحال العامة»، بالإضافة إلى الأبواب الثابتة، ومنها: «استاد أكتوبر – آدم وحواء – تقاير دولية – شؤون عربية – اتجاه الريح».

يذكر أن «أكتوبر» مجلة سياسية اجتماعية عربية، تصدر صباح الأحد من كل أسبوع عن مؤسسة دار المعارف.