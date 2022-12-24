«المصريين الأحرار» يهنئ المواطنين بـ«الكريسماس».. ويكلف وفودا بالمشاركة في الاحتفالات

هنأ حزب المصريين الأحرار، برئاسة الدكتور عصام خليل، جموع الشعب المصري داخل القطر وخارجة باحتفالات الكريسماس، والكنائس التي تشهد احتفالا بأعياد الميلاد المجيدة وفق التقويم الغربي.

كما بعث رئيس الحزب الدكتور عصام خليل، بالتهنئة إلى قيادة الكنيسة الكاثوليكية الوطنية في مصر ممثلة في الأنبا إبراهيم أسحق بطريرك الكاثوليك، والأنبا باخوم النائب البطريركي لشؤون البطريركية، وجميع أعضاء سينودس المطارنة والأساقفة والكهنة وأبنائها وعموم المصريين.

وأرسل التهنئة باسم الحزب إلى المطران الدكتور سامي فوزى شحاتة، رئيس أساقفة إقليم الإسكندرية للكنيسة الأسقفية، والمطران كريكور أوغسطنيوس كوسا مطران الأرمن الكاثوليك، أسقف الإسكندرية لمصر والسودان، والبطريرك ثيؤدروس الثاني بطريرك الروم الأرثوذكس بالإسكندرية وأفريقيا، والمطران غريغوريوس الثالث بطريرك طائفة الروم الكاثوليك بمصر، والمطران جورج بكر النائب البطريركي العام للروم الكاثوليك بمصر.

وفود رسمية للمشاركة في احتفالات الكنائس

وأناب الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، وفودا رسمية للمشاركة في احتفالات الكنائس بعيد الميلاد، إذ تشارك الدكتورة هبة واصل الأمين العام للحزب ورئيس اللجنة الاقتصادية، وريمون ناجى عضو المكتب السياسي، وبهاء خلف الله مدير التصوير بالمركز الإعلامي، احتفال الأرمن الكاثوليك وتهنئة المطران كريكور أوغسطنيوس كوسا.

كما أوفد رائد مقدم عضو المكتب السياسي، والفنان طارق الدسوقي عضو الهيئة العليا، وأمير يوسف عضو الهيئة العليا وعضو لجنة الدراما بالمجلس الأعلى للإعلام، ووفدا مرافق من الهيئة العليا لتهنئة الأنبا إبراهيم اسحق بطريرك الكاثوليك.

وأناب ريمون ناجي عضو المكتب السياسي ومدير المركز الإعلامي وأعضاء الهيئة العليا، محمد البنا وبسمة العقدة ومحمد عبد العليم، وعلاء الشيخ عضو المركز الإعلامي؛ لتهنئة الكنيسة الأسقفية.

وأوفد حشمت فهمي، مستشار رئيس الحزب لشؤون المحليات، ووليد الموريجي عضو الهيئة العليا، ووفدا مرافق لتهنئة الكنيسة المارونية، والمطران جورج شيحان مطران المارونية بمصر والسودان.

توطيد أواصر العلاقة بين المصريين

وقال الدكتور عصام خليل رئيس حزب المصريين الأحرار، إن الأعياد الدينية والشعبية تساهم في توطيد أواصر العلاقة بين المصريين، ما يحفظ التلاحم المصري في مواجهة المؤامرات الهادفة لتفتيت الوطن.