أحمد موسي بعد مباراة مصر وبلجيكا: حزين لعدم تواجد منتخبنا بالمونديال

علق الإعلامي أحمد موسى، على مباراة منتخب مصر الودية مع بلجيكا، التي أقيمت في الكويت، أمس، وانتهت بفوز الفراعنة بهدفين لهدف واحد، قائلا: «اللي شوفناه يخليك فرحان بالفوز، وحزين لعدم التواجد في كأس العالم».

لاعبون رجال

وتابع خلال تقديم برنامج «على مسئوليتي»، المذاع على قناة صدى البلد، أن كل لاعبي الفراعنة كانوا رجالا أمام فريق مصنف الثاني عالميا بعد البرازيل، ومرشح للفوز بكأس العالم 2022 في قطر.

وأكد أحمد موسى، أن مباراة مصر وبلجيكا كانت أفضل مباراة لكل اللاعبين خلال الفترة الأخيرة، موضحا أن النسخة الحالية، كانت من المرات السهلة لتأهل مصر لنهائيات كأس العالم، والمفترض تواجد الفراعنة في قطر بالأداء الذي قدموه بالأمس.

ووجه موسى، الشكر للمعلق الإماراتي عامر عبد الله، لأنه كان متألقا كالعادة لأنه معلق مصري بجد، وعلق على مباراة مصر كأنه مواطن مصري إماراتي.

ولفت إلى أن مصطفى محمد سيكون لاعب ثقيل جدًا، بعدما قدم أداءً مبهرًا، وسجل هدفا هاما بعدما مر من دي بروين، وركل الكرة في شباك حارس بلجيكا المحترف في صفوف ريال مدريد.

قال الإعلامي أحمد موسى، إن قيمة ما أنفقته قطر على تنظيم النسخة الحالية من كأس العالم، التي ستبدأ غدًا، يتراوح بين 220 و250 مليار دولار.

قطر أنفقت 20 ضعف تكلفة كل نسخ المونديال

وتابع أن الكتائب التي تشيد بقطر، وما أنفقته، هي نفسها الكتائب واللجان الإلكترونية المعادية لمصر، التي تتحدث عما تنفقه مصر على مشروعات البنية التحتية.

وأوضح أحمد موسى، أن قطر أنشأت 8 ستادات وبنية تحتية من فنادق ووسائل نقل، لافتا إلى أن الدوحة أنفقت 20 ضعف ما تم إنفاقه على كل بطولات كأس العالم منذ بدايتها في ثلاثينيات القرن الماضي.

وأكد أن الولايات المتحدة الأمريكية، أنفقت على نسخة 1994 نحو 500 مليون دولار، بينما أنفقت البرازيل على نسخة 2014 نحو 15 مليار دولار.

وأشار إلى أن ما أنفقته قطر لتنفيذ مشروعات على مساحتها البالغة 11 ألف كيلو متر مربع، بينما مصر تنشئ مشروعات على كامل مساحتها البالغة مليون كيلو متر مربع.