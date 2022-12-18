محمد الباز يهنئ الأرجنتين بعد الفوز بكأس العالم: يد الله كانت مع ميسي

هنأ الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة «الدستور»، منتخب الأرجنتين، بعد الفوز بكأس العالم على حساب فرنسا، مشيرا إلى أن يد الله كانت مع ميسي اليوم في هذه المباراة.

وأضاف، خلال برنامجه «آخر النهار» المُذاع على قناة «النهار»، أن مونديال الدوحة لابد أن تشهد له بالنجاح على مستوى التنظيم والأداء، منوها بأن الناس المهتمة بالكرة، يستطيعوا المقارنة بين تنظيم كأس العالم في السنوات الماضية، وبين تنظيم قطر.

وتابع: «كرة القدم أثبتت أنها تتجاوز فكرة الانتماءات الوطنية، فالعالم كله النهاردة فريق يشجع فرنسا والآخر الأرجنتين، وناس كتير كانت تميل إلى فرنسا، وتتمنى لفرنسا الفوز، لكن الناس اللى كانت بتميل للأرجنتين بداعي عاطفي، لأن الجميع شاهد بكاء رونالدو، وتأثر بتحطم أسطورة كبيرة بهذا الحجم، ولم يرغب هذا الفريق بهزيمة ميسي هو الآخر».

ولفت محمد الباز، إلى أن أداء ميسي تشعر أن فيه «مس شيطاني»، منوها بأن ميسي يفعل أشياء عجيبة في كرة القدم، وتتويجه اليوم بكأس العالم، أفضل تتويج لمسيرته في عالم الساحرة المستديرة.