نقيب الموسيقيين لـ محمد الباز: استدعاء ويجز للتحقيق بسبب كأس العالم شائعة

علق مصطفى كامل، نقيب المهن الموسيقية، على الأخبار المُتداولة بشأن استدعاء مطرب الراب «ويجز» بسبب إحيائه حفل ختام كأس العالم في قطر، مشيرًا إلى أن كل ما أشيع حول ذلك باطل.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» مع الدكتور محمد الباز، المُذاع على قناة «النهار»، أنه ورث مشاكل وأزمات لا حصر لها، مُشيرًا إلى أن 95% من منظومة العمل بالنقابة تحتاج إلى تطوير وتعديل، وهو ما يعمل عليه حاليًا.

وتابع: «كل المجالس السابقة كانت تتباهي بتحقيق دخل 30 مليونًا في السنة، ونحن في شهر و20 يومًا فقط حققنا 15 مليون جنيه».

وأكد «كامل» أنه لم يصدر عنه أي تصريح بشأن ويجز، منوهًا بأنه لا يعرف مصدر الأخبار المُتداولة بشأن التحقيق مع «ويجز»، متابعا: «لو لقيت لاعب سيرك بيمثل بلدي بره هكون كلي فخر واعتزاز بيه، ودعواتي لكل فنان مصري يرفع راسنا ونفتخر بيه».