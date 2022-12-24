قناة القاهرة الإخبارية تقدم تغطية استثنائية لمظاهرات باريس.. «مرجع للمنصات الإعلامية»

في تغطية استثنائية كعادتها، قدمت قناة القاهرة الإخبارية متابعة إعلامية لمظاهرات الجالية الكردية في العاصمة الفرنسية باريس، بل وتميزت بالانفراد في تغطية خروج المظاهرات عن العاصمة باريس كأول فضائية دولية تتواجد على أرض المظاهرات مباشرة، وأدى ذلك لإصابة مراسل «القاهرة الإخبارية» خالد شقير خلال تغطية الأحداث عن قرب في العاصمة باريس.

«القاهرة الإخبارية» مرجع للمنصات الإعلامية

ونقلت العديد من المنصات الإعلامية المحلية الدولية تطورات الأحداث في الشارع الفرنسي نقلا عن القاهرة الإخبارية التي تواجدت عدساتها في شوارع باريس منذ اللحظات الأولى لخروج الاحتجاجات لترصد للعالم بأثره موقف الأمن الفرنسي من احتجاجات الأكراد المشتعلة بسبب مقتل 3 منهم على يد رجل فرنسي، وجعلها ذلك مرجعا للمنصات الإعلامية المحلية والدولية.

تقارير المحللين السياسيين والخبراء

ونقلت المنصات المحلية والدولية عن «القاهرة الإخبارية» تقارير المحللين السياسيين والخبراء في الشأنين الفرنسي والكردي، وتوقعاتهم بمستقبل الأزمة التي تحدث في فرنسا الآن، ونشرت تلك التقارير بالتزامن مع اشتعال الأزمة، لتضرب «القاهرة الإخبارية» المثل في التغطية والتحليل والمتابعة المستمرة على مدار الساعة وتحقق شعارها على أرض الواقع «عاصمة الخبر».