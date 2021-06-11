حجز قداس سوهاج.. 10 قرارات عاجلة من الأنبا باخوم 

حجز قداس سوهاج، هو ما بحث عنه عدد من المصريين على محركات البحث، خلال الساعات الماضية، بعدما أعلن الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، فتح الكنائس مجددًا أمام شعب الكنيسة، بعد قرارات الغلق التي دامت لقرابة أسبوعين، بسبب ازدياد أعداد إصابات فيروس كورونا المستجد.

حجز قداس سوهاج.. أبرز قرارت الأنبا باخوم

أعلن الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، اليوم الجمعة، 10 قرارات عاجلة تخص عودة القداسات بنظام الحجز لأبناء الشعب القبطي في سوهاج، مجددًا بدءا من الأحد المقبل، الأمر الذي ترتب عليه بحث الجميع عن طريقة حجز قداس سوهاج، ويعكس مدى اشتياق أبناء سوهاج للاقتراب من الذبيحة الإلهية مجددًا.

بيان الأنبا باخوم حول حجز قداس سوهاج

وأوضح الأنبا باخوم، في بيان له، أنه بعد متابعة الوضع الراهن وحسب تعليمات صاحب النيافة الحبر الجليل الأنبا باخوم أسقف سوهاج والمنشأة والمراغة، تقرر أن تكون القداسات، أیام الأحد والجمعة فقط، خلال الفترة من 13 يونيو الجاري حتى 11 يوليو المقبل.

تفاصيل حجز قداس سوهاج

وتقرر فتح حجز القداسات لشعب الكنيسة عن طريق الحجز المسبق على رقم التليفون 01208792818 من 6 إلى 8 مساءً، مؤكدًا أن لكل شخص قداس واحد خلال هذه المدة، على أن تبدأ القداسات في الخامسة والنصف صباحًا.

وشدد على أن الجلوس في الكنيسة واحد على دكة ومراعاة التباعد، مع ضرورة الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية ولبس الكمامة قبل دخول الكنيسة، وعدم حضور أي شخص بدون حجز ومن يحضر في غير ميعاده سنضطر لعدم السماح له بالدخول.

حجز قداس سوهاج قاصر على شعب الكنيسة

وأوضح أن حجز قداس سوهاج قاصر على شعب كل كنيسة، وتفتح الكنيسة لأخذ البركة بعد مواعيد القداسات.

القانون الكنسي لمخالفة حجز قداس سوهاج

واختتم البيان: أن من يخالف ويحضر إلى الكنيسة، ويكون مريضا أو مخالطا لمرضى كورونا أو لديه أي أعراض، يكون مستوجبا للقانون الكنسي «لا حل ولا بركة» لأي شخص يخالف التعليمات السابقة، وعلى ابن الطاعة تحل البركة.