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«الصحة»: 27 مصابا في حصر مبدئي لحادث سقوط مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر

كتب:

مريم الخطري
11:27 م | السبت 24 ديسمبر 2022
د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

د. خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان

أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع سقوط مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، خلال المباراة التى أقيمت بين فريقى الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ المتابعة.

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مريم الخطري
بقلم مريم الخطري

محررة صحفية بجريدة الوطن، معنية بتغطية بالملف الطبي المرتبط بوزارة الصحة.