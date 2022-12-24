«الصحة»: 27 مصابا في حصر مبدئي لحادث سقوط مدرج رياضي بمدينة 6 أكتوبر

أعلنت وزارة الصحة والسكان الدفع بـ 21 سيارة إسعاف، مساء اليوم السبت، إلى موقع سقوط مدرج رياضي بصالة الدكتور حسن مصطفى، بمدينة السادس من أكتوبر، خلال المباراة التى أقيمت بين فريقى الأهلي والاتحاد في كأس السوبر المصري لكرة السلة مساء اليوم بالصالة المغطاة.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، في بيان رسمي، أن الحصر المبدئي يشير إلى إصابة 27 مواطنا ما بين كسور ونزيف معظمها إصابات غير مهددة للحياة، وتم نقل 18 منهم إلى مستشفى 6 أكتوبر المركزي، ونقل 9 مصابين إلى مستشفى الشيخ زايد التخصصي، وجارٍ المتابعة.