البلوجر العراقي سجاد رشك يروج لـ«فلافل لبنان» في بلاده

نشر البلوجر العراقي سجاد رشك عددا من مقاطع الفيديو بخاصية «استوري» عبر حسابه بموقع «إنستجرام»، يدعم فيها الأنشطة اللبنانية في العراق ومن بينها صناعة الفلافل اللبنانية لأول مرة.

وأوضح سجاد رشك في المقطع الأول التزامه بتناول الطعام الصحي على مدار شهرين، مشيرًا إلى أنه بعد تواجد الفلافل اللبنانية في العراق فإنها ستكون وجهته للتجربة.

فلافل لبنان

ونشر سجاد رشك، البلوجر الشهير في العراق من «بيت رشك»، مقاطع أخرى يشجع فيها صناعة الغذاء اللبنانية، وقال: «فلافل لبنان فتحوا بالبصرة».

توضح الصور طرق طهي الفلافل اللبنانية، وإعدادها بشكل شهي على الطريقة التقليدية.

سجاد رشك يروج لأكلات لبنان

هذه ليست المرة الأولى التي يروج فيها لنوع من الطعام، إذ اشتهر بمشاركة مواقف يومية من بينها الترويج للطعام العراقي التقليدي.

وكان رشك قد نشر صور برفقة أشقائه يظهر بها الطعام العراقي، ومن بينها «الدولمة» المعروف في مصر بالمحشي.