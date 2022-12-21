أصغر بلوجر في مصر.. «حمزة» بدأ بفيديوهات طبخ وأصبح موديل شهير

بجسده الصغير وبطوله القصير، يظهر مُرتديًا أزياء تواكب الموضة، وملابس لماركات «براندات» عالمية للدعاية، وعبر صفحته الشخصية على مواقع التواصل الاجتماعي، تحول الطفل حمزة حسام، إلى أصغر بلوجر في مصر، حيث يبلغ من العمر 3 سنوات فقط.

بدأ «حمزة» مشواره في عالم البلوجر والسوشيال ميديا وهو عمره عام ونصف عن طريق «يوتيوب» بصفحة حملت اسم «الشيف حمزة»، وقدم فيها فيديوهات للطبخ، يظهر واقفًا أمامه الوصفات والأدوات اللازمة، ريم سعود، والدته، تحكي لـ«الوطن»: «حمزة بيحب الأكل والتذوق، بس مش بيعرف يطبخ، أنا اللي كنت بقولوا حط ده على ده واعمل كذا، وكان بيتذوق كل حاجة بيعملها، ويضحك ويعمل حركات كوميدية، فقولت أستغل ده وأصوره وأعمله قناة على يوتيوب، كنا بنبهدل المطبخ بسببه بس بنبقى مُستمتعين بده».

منذ أن كان عمره عامين، بدأ الطفل «حمزة» دخول مجال الميديا والأزياء، بعد أن بدأ الطلب عليه لتصوير إعلانات لماركات عالمية: «في ناس بتبعت لنا هو يسوّق لها ويعملها دعاية، سواء ملابس أو منتجات ومستحضرات تجميل وشامبو وحاجات كتير، ومن هنا بدأ حمزة يبقى بلوجر ونبعد عن الطبخ».

يحقق البلوجر الصغير عبر مواقع التواصل الاجتماعي العديد من المتابعين والإعجابات، حيث يصل المتابعون على «فيس بوك» إلى أكثر من 100 ألف متابع، وتؤكد والدته أنها ستقوم بتعليم طفلها أمورًا جديدة: «هكمل معاه وهنشتغل على موهبته أكتر عشان يعرض حاجات جديدة دايمًا تخلي الفولورز بيتابعوه ومايملوش منه وهو طبيعته كطفل بحركاته بيجذب الكبير قبل الصغير».

تخطط «ريم» لتحقيق أفضل شيء لطفلها الصغير، وألا تؤثر عليه الشهرة: «أي حاجة بيبقى باباه معاه فيها وبنتناقش فيها وبنشوف أفضل حاجة مُناسبة لحمزة وبنقرر إذا كان بيعملها أو لا وربنا يحفظه من أي عين».