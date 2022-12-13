«الداخلية» تلقي القبض على طليق «بلوجر أزياء» هارب: كان مختبئا في شقة بالطالبية

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات ما تبلغ للأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة من 16 مواطنًا باتهام 4 أشخاص من بينهم «بلوجر أزياء» بتهمة النصب والاحتيال على عدد من المواطنين والتحصّل منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بامتلاكهم مجموعة شركات تعمل في عدة مجالات «السيارات، والعقارات، وتداول الأوراق المالية» بزعم استثمارها لهم مقابل أرباح مالية وضبط 3 منهم.

بتكثيف الجهود أمكن تحديد مكان تواجد المتهم الرابع -الهارب- بإحدى الشقق السكنية المستأجرة بدائرة قسم شرطة الطالبية بالجيزة، وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة، وجرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.