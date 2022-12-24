طبيب أطفال يكشف تفاصيل حالة «طفلة الشمع» بالمحلة.. السبب زواج الأقارب

قال الدكتور حازم الجوهري، رئيس قسم الأطفال حديثي الولادة بمستشفى المحلة العام، إن حالة طفلة الشمع مستقرة وعمرها 10 أيام، وهي حالة وراثية نتيجة خلل الجينات، الناتج عن وجود جين متنحي من الأب ونظيره من الأم، لافتا إلى أنه ينتج عن احتمالية زواج الأقارب.

مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية

وأوضح «الجوهري»، في مداخلة عبر الفيديو كونفرانس لبرنامج «مساء DMC»، مع الإعلامية إيمان الحصري والمذاع على فضائية «DMC»، أن مبادرة الرئيس السيسي للكشف المبكر عن الأمراض الوراثية ونفذتها وزارة الصحة، لها دور كبير في الحد من انتشار الأمراض الوراثية، مشيرا إلى أن حالة طفل الشمع ظهرت بعد الولادة، والأم حتى الآن لم تعلم مدى خطورة الحالة حرصا على حالتها النفسية.

طفرة جينية

وأشار الدكتور حازم الجوهري إلى أن الحالة وصلت إلى المستشفى بعد يومين من ولادتها عن طريق مديرية الشؤون الصحية بالغربية، لافتا إلى أن حالة الطفلة عبارة عن طفرة جينية تجعل الجسد يفرز مادة لزجة تكون غشاء كاملا على طبقات الجلد غير المكتملة النمو لتكون طبقة شمعية وجلدا مشدودا ولامعا.

وأضاف «هناك حالة من الجفاف يتعرض لها الطفل نتيجة كشف طبقات من الجلد، ولا بد من تكثيف العلاج ومتابعة الحالة أولا بأول، وفي حالات بسيطة وفي حالات شديدة، وحالة طفلة المحلة شديدة، ومع ذلك تتأكل طبقة الشمع في خلال 4 أسابيع ويبدأ الجلد بالنمو بشكل طبيعي، ومتوقع أن تعود الطفلة لحالة جيدة»، مؤكدا أن الطفلة هي المولود الأول لأسرتها وما حدث لها هو نتيجة زواج الأقارب من الدرجة الثالثة، بما يؤكد ضرورة البعد عن زواج الأقارب منعا لتكرار مثل هذه الحالات «قد يكون الطفل مريضا مثل حالة طفل الشمع، أو طفلا حاملا للمرض».